Jokerien urheilujohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki kertoo käyneensä potkukeskustelut puhelimitse Tomek Valtosen ja Waltteri Immosen kanssa.

Jokerit kertoi sunnuntaina alkuillasta vapauttaneensa päävalmentaja Tomek Valtosen ja apuvalmentaja Waltteri Immosen tehtävistään. Liigaan palannut joukkue on rämpinyt pahasti ja voittanut alkukauden peleistään vain yhden.

– Nämä ovat valitettavia tilanteita ja ratkaisuja, mutta kyse on tulosurheilusta. Tällaisella, erittäin tärkeällä kaudella, menestys ei ollut sitä, mitä sen pitää olla. Siinä lyhyesti syy, Yrjänheikki sanoo MTV Urheilulle tuoreeltaan.

Jokerit hävisi lauantaina heikon esityksen päätteeksi 1–4 Kiekko-Espoolle. Sen jälkeen alkoi tapahtua.

– Ei meillä ollut mitään takarajoja lyöty etukäteen lukkoon. Ratkaisu tehtiin eilisen pelin jälkeen ja tämän aamun ja aamupäivän aikana. Asiat tapahtuivat lopulta nopeasti, Yrjänheikki sanoo.

Jokerien uusi päävalmentaja on Valtosen apuna toiminut Juuso Hahl. Organisaation ulkopuolelle ei lopulta ehditty katsella.

– Hahl oli meidän päävaihtoehtomme. Onneksi saimme sen menemään maaliin, sillä hän tuntee pelaajat. Onneksi hän otti vastuun ja homman haltuun.

Onko valmennusmuutosten lisäksi joukkueeseen tulossa uusia pelaajia?

– Kokoonnumme uuden valmennustiimin kanssa huomenna ja katsomme tilannekuvan.

Yrjänheikki kiittää Valtosta ja Immosta vuolaasti ja kertoo käyneensä raa'at uutiset läpi puhelimitse tänään alkuiltapäivästä.

– Haluan sanoa Tomekista ja "Wadesta" molemmista, että he ovat ammattimiehiä. Kävin tänään heidän kanssaan puhelinkeskustelut pari tuntia sitten. Ne olivat tunteikkaita, mutta erittäin asiallisia ja he ovat ammattimaisia henkilöitä molemmat. Asiat asioina.

– Pystymme jatkossakin olemaan tekemissä. Kiitän heitä vaikeassa tilanteessa ammattimaisuudesta ja työstä Jokerien eteen, Yrjänheikki päättää.

Hahlin ja uuden apuvalmentajan sopimukset kattavat kuluvan kauden lisäksi myös ensi kauden.