Kirja-arvio: Pakumatkaaja on nyt paluumatkalla

Tämä kaikki selvisi Huilajan ensimmäisestä kirjasta “Pakumatkalla”. Nyt on uuden kirjan aika. Aino Huilaja on tällä kertaa “Paluumatkalla”.

Opimme esimerkiksi, että pikkuisessa metsämökissä keskellä Lapin erämaata on käytännöllisempää juoda viskiä kuin viiniä – viinipullojen rahtaaminen muiden ruokatarvikkeiden ohessa tiettömien taipaleiden taakse keskitalvella kun on varsin hankalaa.

Paku on parkissa ja elämää yritetään siis vaihteeksi harjoitella ihmisasutuksen ulkopuolella. Huilaja kuvaileekin monisanaisesti askeettista elämäänsä sähköttömässä mökissä talven jättipakkasilla.

Huilaja pohdiskelee, kuinka nuoret lähtevät syrjäseuduilta, joksi Lappikin luetaan. Harva kuitenkaan palaa, kuten Huilaja nyt yhdeksi talveksi. Ehkä Huilajalla on kyseessä paluu lapsuuden maisemien lisäksi lapsuuden unelmiin – maailmaan, johon moni ruuhka-Suomesta ei lähde. Ei, koska ei pysty, sillä elämä on jo toisaalla.

Myös erämaamökissä elävien tai pakettiautoelämää viettävien ihmisten on kuitenkin ansaittava jokapäiväinen leipänsä. Työtarjouksia alkaakin sadella ensimmäisen kirjan julkaisemisen jälkeen.

Osa niistä on omituisia, kuten ehdotus tosi-tv-ohjelmaa osallistumisesta. Siellä punnittaisiin “sitkeyttä ja kekseliäisyyttä”. Toinen yhtiö ehdottaa koko perheen seikkailurealityä. Mielenkiintoista, mihin kaikkeen vakityönsä jättävä voikaan edetä elämässään, jos siis ottaisi “työtarjoukset” vastaan.

Toimittajatkin aktivoituvat: voisiko Huilaja tulla puhumaan tv-studioon työllisyydestä, kun on nyt itse vaihtanut vakituisen työn pätkätöihin, tai mihin nyt sitten onkaan vaihtanut. Huilajahan on varmaankin muuttunut työllisyyden asiantuntijaksi.

Kohtaamisia satunnaisten ihmisten kanssa on paljon: on ihminen, joka kammoksuu Suomen Nato-jäsenyyttä ja toinen joka ei edes tiedä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, koska ei halua lukea uutisia. Meitä on moneksi.