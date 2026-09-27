Mikko Leppilampi rakentaa elämäänsä ja uraansa uudelta pohjalta.

Näyttelijä Mikko Leppilampi kertoo vastaperustetulla YouTube-kanavallaan avoimesti elämästään ja kuulumisistaan.

Leppilampi julkaisi tänään, sunnuntaina Kuka mä olen nyt -nimisen videon. Sen alussa hän kertoo omaksuneensa "Spotlight versus Lighthouse" (valokeila vastaan majakka) -vertauskuvan, jota käytetään kuvaamaan kahta täysin erilaista lähestymistapaa.

48-vuotias näyttelijä kertoo soveltavansa kyseistä vertauskuvaa omaan työhönsä ja esiintymiseen kokonaisuudessaan.

– Minulla on tosi vahva tunne siitä, että oikea suunta olisi nyt se majakka. Eli ei niin, että valo on minussa, vaan niin, että pyrkisin ennen kaikkea palvelemaan. Hyvä, laadukas esiintyminen on ennen kaikkea palvelemista.

Leppilampi kertoo rakentavansa jotain uutta. Taustalla on hänen mukaansa myös "tietty kriisi", joka on pakottanut hänet kohtaamaan todellisen minänsä.

Ruutukasvo puhuu videolla varsin avoimesti myös rahatilanteestaan.

Kiistatta olen taloudellisesti haastavassa tilanteessa, verrattuna siihen mitä se on ollut. Johtuen siitä, että pari vuotta oli työt pois ja sellainen varma toimeentulo poistui.

Leppilampi kertoo, että hänellä on myös muutamia keskeneräisiä hankkeita ja projekteja, jotka ovat ihan markkinatilanteistakin johtuen "antanut odotuttaa itseään".

Uudelle Youtube-kanavalleen näyttelijä kertoo julkaisevansa uuden jakson kerran viikossa.

Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

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