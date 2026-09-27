Yksi henkilö haavoittui eilen Naantalin kylpylän aulatiloissa yllättäen tapahtuneessa ampumatapauksessa.

Naantalin kylpylän ampumisesta epäilty mies poistui kylpylän alueelta, mutta myöhemmin yöllä poliisi otti hänet kiinni. Poliisi kertoi tänään, että tapaukseen liittyen on otettu kiinni yhteensä neljä henkilöä.

Naantalin kylpylän turvallisuusjohtaja Timo Santaharju kertoo MTV Uutisille, että tapaus on herättänyt ikäviä ajatuksia.

– Tuntuu, että maailma menee koko ajan hullumpaan suuntaan. Onneksi nyt vältyttiin pahimmalta tässä tapauksessa, ja paikalla ollut henkilökuntamme on toiminut todella hyvin.

Santaharju kertoo, että hän ei ollut paikalla ampumatapauksen aikaan ja suurin osa hänen tiedoistaan on kuulopuhetta. Hän kertoo saaneensa tapauksesta kuitenkin saman tien tiedon illalla.

Santaharju toteaa tapauksen sattuneen "äärettömän äkkiä" ja myöhäisenä ajankohtana.

– Hyvin pieni määrä asiakkaita edes huomasi, että mitään on tapahtunut.

"Pyritään purkamaan, mitä on tapahtunut"

Santaharju kertoo, että on ollut asian kimpussa tänään aamusta lähtien.

– Tässä kohtaa yritetään purkaa, että mitä on tapahtunut, mitä ollaan tehty ja onko tehty jotain niin, että on korjattavaa. Yritetään oppia tästä. Mutta ennen kaikkea huolehditaan asiakkaista ja henkilökunnasta.

Santaharjun mukaan kylpylällä on tarjottu myös kriisiapua koko päivän.

Santaharju kertoo, että yllättäviä tilanteita varten järjestetään vuosittain erilaisia turvallisuuteen liittyviä harjoituksia.

– Mutta eihän meillä ole oikeutta alkaa katsomaan, mitä asiakas esimerkiksi matkalaukussaan tuo meille. Hotellihan on julkinen tila ja sinne voi ovesta kävellä ketä vaan. Vaikea meidän on siihen puuttua, että ketä sieltä ovesta tulee, Santaharju toteaa.