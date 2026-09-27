Poliisi on kertonut lisätietoja Naantalin kylpylässä eilen sattuneesta ampumatapauksesta.
Lounais-Suomen poliisi kertoo edistyneensä Naantalin lauantai-iltaisen ampumistapauksen esitutkinnassa. Poliisi kertoo, että sillä on käsitys tapahtumien kulusta. Tapaukseen liittyen poliisi on ottanut kiinni yhteensä neljä henkilöä.
Poliisi sai lauantaina hieman ennen iltakymmentä hätäkeskukselta hälytystehtävän Naantalissa sijaitsevaan kylpylään, missä ilmoitustietojen mukaan ihmistä kohti oli ammuttu ampuma-aseella. Poliisin mukaan ampumisen uhri vietiin sairaalahoitoon.
Ampumisesta epäilty mies poistui kylpylän alueelta, mutta myöhemmin yöllä poliisi otti hänet kiinni. Miestä epäillään tapon yrityksestä, vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.
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Lisäksi poliisi on ottanut kiinni kolme muuta henkilöä, joiden osalta asiaa tutkitaan epäiltynä rikoksentekijän suojelemisena. Kaikki osalliset ovat täysi-ikäisiä ja poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan toisilleen entuudestaan tuttuja.
Kuulustelut jatkuvat ensi viikolla
Poliisi on jatkanut kylpylässä tapahtuneen ampumistapauksen tutkintaa muun muassa tekemällä useita kuulusteluja. Asianomistajaa sekä muita paikalla olleita kuullaan tarkemmin alkuviikolla.
– Poliisilla on käsitys tapahtumien kulusta. Epäillyn kuulustelut on aloitettu, ja niitä jatketaan alkuviikolla. Pääepäilty on ollut yhteistyöhaluinen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Klaus Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Klausin mukaan ampuma-aseen käyttö kylpylän sisätiloissa on asettanut muut paikallaolijat vaaraan, mutta epäillyn tarkoitus ei kuitenkaan ole ollut kohdistaa vaaraa ulkopuolisiin.
– Tilanteessa on ollut kyse kahden henkilön välisestä riidasta, Klaus sanoo.
Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta lisää esitutkinnan edetessä, kun se on mahdollista.