Miltä seksi tuntuu? Miehen seksikysymys poiki naisilta ronskeja heittoja orgasmitta jäämisestä – "Kuin olisit aivastamassa, mutta sitä ei koskaan tapahdu"

Muun muassa näin naiset kuvailivat seksiä miehen kanssa

Owenin videota on katsottu yli seitsemän miljoonaa kertaa, ja se on kerännyt kymmeniätuhansia kommentteja sekä yli 800 000 tykkäystä.

– Se on vähän sama kuin se, kun lapsesi auttavat sinua kotitöissä, ja sanot, että he tekivät hyvää työtä, mutta päädyt tekemään homman itse, kuvaili toinen.

– Se on kuin kuuntelisit suosikkikappalettasi, mutta se menee paussille juuri ennen parasta kohtaa.

– Se on vähän kuin kuuntelisit lempibiisiäsi autossa, mutta Google Maps alkaa antaa ohjeita kertosäkeen aikana.

– Se on vähän kuin katsoisit, kun joku toinen siivoaa. Arvostat elettä, mutta tiedät, että sinun pitää tehdä se itse myöhemmin.

– Se on näyttelijän ura, totesi toinenkin.

Näin kommentoi seksikolumnisti

Järjettömään suosittuun videoon otti kantaa myös suorapuheisuudestaan tuttu seksikolumnisti Nadia Bokody. Aiemmissa kolumneissaan Nadia on esimerkiksi selittänyt, miksi "useimmat miehet ovat surkeita sängyssä" ja opastanut miehiä naisen kiihottamiseen.

– Kuulen rutiininomaisesti ystäviltä ja naispuolisilta lukijoilta siitä vaivasta, jonka he näkevät suojellakseen kumppaninsa egoa, silloinkin, kun he harrastavat seksiä, joka ei ole vain epätyydyttävää vaan myös fyysisesti kivuliasta. Joskus nämä naiset väittävät, etteivät pidä seksistä tai ettei heillä yksinkertaisesti ole voimakasta libidoa, mutta kokemukseni mukaan tämä on harvoin totuus, Bokody kirjoittaa News.com.au-sivustolla.