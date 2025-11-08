Katujengirikoksista tuomittu Jaff ei halua tarkemmin kommentoida, millaisesta turvallisuusuhasta on kyse.
Milan Jaffin mukaan hänen turvallisuustilanteensa Irakissa on muuttunut, minkä vuoksi hän on perunut vapaaehtoisen paluunsa kotimaahansa.
– Tuli uhkaava tilanne, jota en halua kommentoida, 17-vuotiaana Suomeen saapunut mies kertoo STT:lle.
Jaff, 25, vapautui vuosien vankeusrangaistuksestaan elokuussa. Häntä pidetään nyt Joutsenon säilöönottokeskuksessa, sillä Maahanmuuttovirasto peruutti hänen oleskelulupansa ja määräsi hänet karkotettavaksi Irakiin.
Jaff on valittanut karkotuspäätöksestä ja odottaa nyt hallinto-oikeuden päätöstä.