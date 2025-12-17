



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Milan Jaff kävi varkaissa hamppufarmilla – laillisista kasveista tuli myös huumetuomio: Katso oikeuden perustelu Milan Jaffin porukan autosta löytyi hamppusaalis. Julkaistu 17.12.2025 05:49 Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Milan Jaff kavereineen kävi varkaisilla laillisella hamppupellolla. Pakettiautosta löytyneet kasvit katsottiin oikeudessa huumeeksi, vaikka kasvia ei olisi sellaisena voinut käyttää. Katujengin kasvoina julkisuuteen tullut Milan Jaff tuomittiin huumerikoksesta hänen vietyään laillisesti viljeltyä hamppua. Tapaus sattui syyskuussa 2021. Jaff oli kolmen toverinsa kanssa yöllisellä retkellä pääkaupunkiseudulta Varsinais-Suomen Marttilaan. Syynä oli lailliselta hamppufarmilta kasvava aitaamaton ja vartioimaton hamppupelto. Kaikki rikossisällöt MTV Katsomossa Rikospaikka, true crime -dokkarit, rikostoimittajien analyysit ja puhuttavimmat rikostapaukset. Näet kaikki MTV Uutisten rikossisällöt MTV Katsomosta. Seurue vei pellolta satamäärin hamppukasveja, painoltaan ainakin yli 95 kiloa. Jaff ja tämän rikostoveri kertoivat sittemmin, että kasvit oli kerätty musiikkivideon rekvisiitaksi.





Milan Jaffin seurue oli käynyt hampputilalla varkaissa. Keikkaa varten oli hankittu oksasaksia. Saalis löytyi pakettiautosta.

Poliisi seurasi rikosta hetki hetkeltä

Jaff oli kuitenkin jatkuvan seurannan kohteena, sillä häneen kohdistettiin tapahtuman ajan suunnitelmallista tarkkailua osana Helsingin poliisilaitoksen Case Caesaria. Milan Jaffia seurattiin, koska hänen perustellusti oletettiin syyllistyvän rikokseen. Poliisin asiakirjojen perusteella autokunnan liikkeitä seurailtiin hetki hetkeltä.

Poliisi pysäytti pakettiauton sen palattua Vantaalle. Auton sivulasista poliisi huomasi, että auton takaosassa oli suuri määrä niitettyä kannabis sativaa. Poliisin paikkaetsintäpöytäkirjan mukaan auton takatilasta takavarikoitiin 3130 kappaletta kannabiskasveja ja niiden osia.

Autosta löytyi myös hamppujen korjuussa käytettyjä oksasaksia.

Jaffin asunnolle tehdyssä kotietsinnässä takavarikoitiin taas leikkirahaa, leluase, amfetamiinia ja lääkeainetta.

1:25 Jaff tuli monelle tutuksi ensimmäisen kerran, kun hän julkaisi livevideon arvokkaan luksustakin varastamisesta Helsingin Stockmannilta. Sittemmin hänen rikosrekisterinsä synkistyi erittäin vakavista rikoksista. Katso videolta, miten Stockmannin takkivarkaus tapahtui.

Kuituhamppu johti huumetuomioon

Jaff tuomittiin käräjäoikeudessa varkaudesta ja kahdesta huumausainerikoksesta 9 kuukauden ehdottomaan vankeuteen, johon vaikuttivat hänen aiemmat rikoksensa. Toinen huumausainerikos koski Jaffin asunnolta löytynyttä amfetamiinia.

Rangaistuksessa huomioitiin toisaalta hamppukasvien todella alhainen THC-pitoisuus, toisaalta niiden suuri määrä.

Jaffin vuonna 2004 syntynyt rikostoveri sai varkaudesta ja huumausainerikoksesta nuorena henkilönä 7 kuukauden ehdollisen tuomion.

Kaksi muuta hamppukeikkaan osallistunutta eivät saaneet syytteitä. Tuomiosta ei käy ilmi, eivätkö he olleet iältään rikosoikeudellisessa vastuussa vai eikö heitä koskaan tavoitettu syytteitä varten.

Hamppupellolta kerätystä kasvista ei ollut huumeeksi, mutta Jaff sai silti tuomion huumausainerikoksesta.

Syytetyt: Musiikkivideoon kerättyä hamppua ei olisi voinut käyttää huumeena

Asiaa puitiin marraskuun lopussa Helsingin hovioikeudessa. Jaff ja hänen rikostoverinsa vaativat syytteiden hylkäämistä.

Vaatimusta perusteltiin sillä, että kyse ei ollut huumausainerikoksesta, koska laillista kuituhamppua oli tarkoitus käyttää musiikkivideolla rekvisiittana, koska se muistuttaa ulkoisesti laittomasti viljeltyä kannabista. Päihdyttävän aineen THC:n pitoisuus oli laillisessa hampussa niin alhainen, ettei kasvia olisi voinut käyttää huumausaineena.

Heidän mukaansa varastetulla hampulla ei myöskään ollut rahallista arvoa, eikä hamppuyrityksellä ollut asiassa vaatimusta.

Hovioikeus: Laillisesti viljellyn hampun hallussapito on laitonta ilman laillista syytä

Hovioikeus katsoi, että kyseessä oli varkaus. Syytettyjen oli sen mukaan täytynyt ymmärtää, että he keräsivät viljeltyä hamppua, eli jonkun toisen omaisuutta. Hovioikeuden mukaan miehen ymmärsivät tekevänsä rikoksen, jonka puolesta puhui hampunkorjuun tapahtuminen yöllä, jolloin kiinnijäämisen todennäköisyyskin on pienempi.

Huumausainerikoksen osalta hovioikeus viittasi aiempiin oikeuden ratkaisuihin, joissa todettiin, että THC-pitoinen hamppu on huumausainetta, vaikka vaikuttavaa ainetta olisi erittäin vähän.

– Hovioikeus toteaa, että kasvit ovat siten olleet huumausainelaissa ja -asetuksessa tarkoitettua huumausainetta riippumatta siitä, että niiden THC-pitoisuutta ei ole arvioitu ja siitä, että kyse on ollut laillisesti viljellystä kuituhampusta, tuomiossa todetaan.

Milan Jaffin mukaan hamppukasvit oli kerätty musiikkivideota varten. Se ei hovioikeuden mukaan muuttanut asiaa rikosnimikkeen osalta.

Oikeus totesi, että huumausaineen hallussapito on rangaistavaa riippumatta sen käyttötarkoituksesta. THC:ta sisältävää hamppua ei siis saisi pitää hallussa sen enempää huumausaineeksi kuin musiikkivideon rekvisiitaksikaan.

– Huumausainelaissa säädetään poikkeuksista muun muassa huumausaineen käsittelykiellosta, jos aineella on perusteltua käyttöä teollisessa elinkeinotoiminnassa (huumausainelaki 3 b §). Myös huumausaineen hallussapidosta voidaan poiketa lääkinnällisissä, tutkimuksellisissa ja valvonnallisissa sekä teollisen käytön tarkoituksissa huumausainelain 5 §:ssä säädetyn mukaisesti. Siten rangaistavaan hallussapitoon ei syyllisty henkilö, joka toimii poikkeussäännöksiin perustuvien lupaehtojen perusteella. [Syytettyjen] kohdalla kyse ei ole ollut heille poikkeussäännösten nojalla annetun luvan mukaisesta toiminnasta, oikeus perusteli.

Hovioikeus ei muuttanut Jaffin ja tämän toverin tuomiota.

Jaff on sittemmin karkotettu Suomesta Irakiin useiden vakavien rikosten vuoksi. Jaff oli vastustanut karkotusta vedoten muun muassa turvallisuusuhkaan.

0:48 "En ajatellut, että tekisin rikoksia". Milan Jaff vastusti karkotusta ja vetosi turvallisuusuhkaan Irakissa.