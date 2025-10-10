Milan Jaff löi Mika Moringia nyrkillä kasvoihin vankilan keittiötiloissa.

Välikohtaus Turun vankilassa tapahtui viime marraskuussa, kun useista väkivaltarikoksista tuomittu ja Suomesta sittemmin karkotettavaksi määrätty Milan Jaff löi väkivalta- ja seksuaalirikoksista tuomittua Mika Moringia. Moringin hammas lohkesi lyönnin voimasta.

Miesten välillä oli ennen lyöntiä ollut sanaharkkaa. Syyttäjän mukaan Moring oli uhannut Jaffia tappamisella.

Jaffia syytettiin pahoinpitelystä ja Moringia puolestaan laittomasta uhkauksesta tapauksen tiimoilta. Juttua käsiteltiin tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa. Molemmat kiistivät syytteet.

Pahoinpitely tallentui kuitenkin keittiötilojen valvontakameraan.

Videolla näkyy, kun Moring lukee vankilan keittiötilassa sanomalehteä. Jaff pyyhkäisee Moringin lukeman lehden lattialle, ja heidän välillään alkaa molemminpuolinen sanaharkka.

Jaff tulee keskustelemaan Moringin kanssa ja hetken keskustelun jälkeen palaa omalle paikalleen. Sitten sananvaihto jatkuu, ja Jaff palaa uudelleen Moringin luo ja lyö häntä kasvoihin. Moring kaatuu lyönnin voimasta selälleen maahan.

Moring pääsee vaivoin pystyyn omin voimin lyönnin jälkeen. Seuraavaksi Jaff tarjoaa sanomalehteä takaisin Moringille.

Tilanne jää siihen ja molemmat jatkavat omia askareitaan tilassa.

Videossa ei ole ääntä, joten ei tiedetä varmasti mitä tilanteessa on sanottu.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Jaffin pahoinpitelystä 60 päivän ehdottomaan vankeuteen ja Mika Moringin 20 päivän vankeuteen laittomasta uhkauksesta tänään Turussa.

4:58 Katso video: Näin MTV:n rikostoimittajat kertovat pahoinpitelyyn johtaneista tapahtumista ja niiden seurauksista.