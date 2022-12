Hoitaja kertoo MTV:lle järkytyksestä, kun kuuli tulleensa karkotetuksi Suomesta – alkoi kahden vuoden piina: "Joka kerta, kun näin poliisin, sydämeni tykytti"

Karkotus ja rikosepäily

Maahanmuuttoviraston kielteinen päätös on kirjattu päivämäärällä 10.12.2020. MTV Uutiset on nähnyt asiakirjan.

– Kun olin toista kertaa poliisiasemalla, sanoin poliisille ja tulkille, että tämä on ajanhukkaa ja julkisten varojen tuhlaamista.

Hoitajana koronateho-osastolla

Koronateholla ja päivystyksessä työskentely antoi perspektiiviä siihen, mikä elämässä on kaikkein tärkeintä.

Luottamus viranomaisiin karisi

– Olen edelleen sitä mieltä, että Suomi on maa, jossa kaikki toimii periaatteessa hyvin. Mutta nyt minulla on paljon enemmän ymmärrystä siitä, millaisia ongelmia etenkin maahanmuuttajilla Suomessa on.