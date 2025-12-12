Poliisi kaipaa havaintoja ammuskelusta Helsingin Vesalassa itsenäisyyspäivän jälkeisenä yönä.
Helsingin Vesalassa todistettiin aseellista selkkausta itsenäisyyspäivän jälkeisenä yönä 7.12. Poliisi tiedottaa ainakin yhden henkilön saaneen osuman ammuskelussa.
Poliisi epäilee, että tapahtumapaikalla oli ammuskelun aikaan ainakin kaksi ajoneuvoa, joissa molemmissa oli kyydissä useita henkilöitä. Osa heistä on otettu kiinni.
MTV Uutisten tietojen mukaan ammuskelussa on viitteitä katujengien välisestä yhteenotosta. Poliisi tutkii jengien mahdollista osallisuutta tapahtumiin.
Poliisi kertoo kaipaavansa lisätietoja tapahtumista. Tapahtumat nähneitä tai niistä muuten tietäviä henkilöitä pyydetään olemaan yhteydessä poliisiin.
Yhteyttä voi ottaa puhelimitse numeroon 050 304 6895 tai sähköpostilla osoitteeseen katu.helsinki@poliisi.fi.