Porvoossa pienen lapsensa murhannut mies haluaa siirron Suomesta Ranskaan, kertoo ranskalaismedia: "Koen vankilassa rasismia"

Kertoo ajattelevansa tapahtunutta päivittäin

– Ei ole päivää, jolloin en ajattele sitä päivää. Minua pyydetään siirtymään elämässä eteenpäin, mutta kun olet vankilassa, et voi rakentaa itseäsi uudelleen. Joka päivä mietin, mikä sen aloitti, mitä tein, miksi näin? En tiedä. En voi syyttää siitä exääni. Tein sen teon, joka määritti elämäni lopun ja asetti minut tähän tilanteeseen, Cherchel kertoo ranskalaismedialle.

Cherchel suree haastattelussa sitä, että hän ei edelleenkään tiedä, mihin hänen lapsensa on haudattu. Hän haluaisi käydä tyttärensä haudalla, mutta hänelle ei ole suostuttu kertomaan tytön hautapaikkaa.

Kokenut rasismia

Vankilassa Cherchel on saanut psykoterapiaa. Hän kuitenkin kokee, että terapia ei ole auttanut häntä, ja terapeuttikin on hänen mukaansa ollut tuomitseva häntä kohtaan.

– Yritän parantua, mutta se ei ole helppoa. Minulla on vaikeuksia nukkua ja olen emotionaalisesti hallitsematon. Minulla ei ole sataprosenttista hallintaa tunteisiini.

Cherchel kertoo ranskalaismedian haastattelussa, että hän on kohdannut Helsingin vankilassa rasismia.

Tunnettujen vankien kanssa samalla osastolla

Cherchel on sijoitettu vankilaan samalle suljetulle osastolle seitsemän muun vangin kanssa, joista useimmat on tuomittu vakavista rikoksista.

MTV Uutiset on uutisoinut aiemmin, että Cherchel on samalla osastolla kuin sarjakuristaja Michael Penttilä. Myös Vilja Eerikan isä Touko Tarkki on ainakin ollut kyseisellä osastolla. Samalla käytävällä asui myös Jari Aarnio, mutta hän vapautui juuri viime viikonloppuna vankilasta.