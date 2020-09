Sonny Nyman teki 21-vuotiaana huumepäissään kammottavan teon, joka muutti monta elämää pysyvästi: ”Ei ole kulunut päivääkään, etten olisi miettinyt sitä”

Lapsuus lastenkodeissa

Nyman on taustaltaan romani. Hänen lapsuudessaan 1980-luvulla eronneet romaniäidit joutuivat usein valitsemaan lastensa ja uuden puolison välillä.

Sonny Nyman muistaa olleensa 5-vuotias, kun äiti istutti hänet auton takapenkille ja lähti ajamaan. Poika kyseli monta kertaa, mihin he olivat matkalla, mutta äiti ei kertonut. Hän kertoo kirjassaan, miten auto lopulta kaartoi tuntemattoman talon pihalle.

– Lopulta elämäni on ollut vain minun käsissäni.

"Pimahdin täysin"

Sairastui vakavasti vankeusaikana

– Ei nousta taisteluun sen vuoksi, että on jo etukäteen arvattu, että se hävitään se. Ettei saada reilua käsittelyä.

Lopulta Nymanilla todettiin useita lihasten toimintaan vaikuttavia kroonisia sairauksia. Diagnooseista vakavin on kirjan mukaan keuhkofibroosi. Sen suhteen Nyman on kirjan mukaan jo jatkoajalla, sillä vuonna 2015 diagnosoidun taudin eliniänennuste on 3-5 vuotta.