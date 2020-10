Ryöstömurhasta tuomittu Mihail pakeni siperialaissairaalasta ja tuli Suomeen metsän läpi väärennetyllä passilla: "Lähetetäänkö minut tapettavaksi Venäjälle, sitä en tiedä"

Vuoden aikana turvapaikan Suomesta on saanut 44 prosenttia hakijoista eli yli 2500 henkilöä. Päätöstä tehdessä keskitytään suurimmaksi osaksi hakijan oman kertomuksen arviointiin, jota verrataan raportteihin hakijan kotimaan oloista.

Maahanmuuttoviraston mukaan ainoastaan harvoilla turvapaikanhakijoilla on kotimaassaan rikostausta, josta viranomaiset voivat varmistua.

Suomesta turvapaikkaa hakeva Golikov, 41, on tuomittu kotimaassaan ryöstömurhasta omien sanojensa mukaan syyttömänä. Nyt hän kertoo MTV Uutisille oman tarinansa siitä, miksi hän pelkää henkensä edestä kotimaassaan ja hakee nyt suojelua Suomesta.

17 vuotta vankilassa

MTV Uutiset on nähnyt videon, jonka Golikovin asianajaja on kuvannut pian pahoinpitelyn jälkeen. Videolla Golikovin kasvot ovat turvonneet ja osittain veriset. Hän kertoo kameralle virkavallan pahoinpidelleen häntä sekä luettelee joitakin pahoinpitelijöiden nimiä.

Asianajaja Viktorija Dermenevaa kertoo MTV Uutisille, että Golikovia on uhkailtu virkavallan toimesta.

Pako sairaalasta

Novosibirskista Suomeen

MTV Uutiset on nähnyt Venäjän Krasnojarskin alueen sisäministeriön laatiman asiakirjan, jossa todetaan, että Golikov on kansainvälisesti etsintäkuulutettu ja hänestä on annettu pidätysmääräys.