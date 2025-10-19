Parisuhteen päättyessä ei kannata uskoa kaikkea, mitä sosiaalinen media väittää. Ei, vaikka mieli tekisi.

Sinä itket turhaan ruman ja typerän miehen perään.

Nyt on aika voimaantua.

Mies ei ansainnut sinua, eikä miehiä mihinkään tarvita.

Näin kuvailee psykologi Heidi Luoma sitä sisältöä, mitä Instagram hänelle syötti keloissaan eli lyhytvideoissaan parivuotisen parisuhteen päätyttyä.

Kuten lukuisat muutkin vastaeronneet, etsi Luoma erotilanteessa jotain viihdykettä.

Ensireaktio uudesta sisällöstä oli hämmennys, mutta ei yllätys. Näinhän sosiaalisen median sisällöstä paljolti päättävät algoritmit toimivat.

Jos erehdyt pysähtymään tietynlaiseen kelaan vähänkin muita videoita pidemmäksi aikaa, on luvassa lisää sitä samaa.

Nopeasti Luoman puhelimen ruutu täyttyi sisällöstä, jota hän kuvailee "vihamieliseksi".

– Naispuoliset vaikuttajat kertoivat, että turhaan itken ruman ja typerän miehen perään. Miestä saatettiin verrata eläimeen ja vähiteltiin koko suhteen merkitystä, hän kertoo puhelimitse MTV Uutisille.

"Sellaiset videot, joissa sanotaan, että entinen kumppani oli vain perseestä ja kamala, ohittaa nämä tunteet mustavalkoisella ajattelulla.", sanoo psykologi Heidi Luoma.Kuva: Heidi Luoman kotiarkisto.

Mustavalkoinen ero

Psykologi Luoma pitää eronsa jälkeen näkemäänsä somesisältöä mustavalkoisena ja haitallisena.

Lyhytvideot kannustivat sivuuttamaan olennaiset tunteet, joiksi Luoma listaa esimerkiksi "musertavan surun", pettymyksen, vihankin.

Harva voi eron jälkeen rehellisesti todeta, että asiat menivät kaikkineen, kuten halusin. Erossa menettää kumppanin lisäksi haaveilemansa tulevaisuuden, joka ei tapahtunutkaan.

– Ihminen on laumaeläin, joka selviää vain muiden kanssa. Jos toinen ihminen lähtee, se on primitiivisesti tosi vaikeaa. Keho viestittää, että on hengenvaarassa, vaikka sitä ei nykypäivänä todellisuudessa olekaan, Luoma sanoo.

– Sellaiset videot, joissa sanotaan, että entinen kumppani oli vain perseestä ja kamala, ohittaa nämä tunteet mustavalkoisella ajattelulla.

Moni aloittaa ja lopettaa päivänsä somea selaamalla. Tapa ei asiantuntijoilta kehuja saa. Kuvan henkilö ei liity tapaukseen.Copyright (c) 2025 Splash News.

Ihminen tarvitsee ihmistä

Jos eron tuomat tunteet sivuuttaa, liittyy seurueeseen herkästi uusi tunne, ahdistuneisuus.

Ahdistus on usein epämääräistä ja se voi tuntua levottomuutena, rauhattomuutena, lamaannuksena, pelokkuutena tai hallitsemattomana paniikkina, Terveyskirjasto kertoo.

Vaikka kyse on usein normaalista, vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvästä tunteesta, suuri osa ihmisistä haluaa siitä mahdollisimman nopeasti eroon.

Se taas on huomattavan vaikeaa, jos ei käsittele tunteita, jotka ahdistuksen ovat aiheuttaneet, psykologi Luoma muistuttaa.

– Usein puhutaan tunteiden pullottamisesta. Ahdistus on pulloon kierrettävä korkki. Se pysyy kiinni, jos ei käsittele alkuperäisiä tunteita, Luoma sanoo.

– Jos erosta tulevista tunteista pyrkii eroon uskomalla, että toinen oli vain huono ihminen, johtaa se melkein väistämättä ahdistukseen.

Somella täytetään nykyään herkästi kaikki tyhjät hetket. Kuvan henkilö ei liity tapaukseen.Copyright (c) 2025 Splash News.

Se sisältö, mitä Luoma somessa näki eron jälkeen, kertoo hänestä "aika yksilökeskeisestä meiningistä".

Yksin on pärjättävä, eikä saa tarvita muita ihmisiä.

– Ihminen tarvitsee ihmisiä, Luoma vastaa.

Vahvistusharha

Luoma sanoo omasta sosiaalisesta mediasta tulleen "vähän hankala olo" eron jälkeen.

Usein miehiä moittineissa Instagram-keloissa oli mukana jokin vitsi, mutta hän kertoo tunnistaneensa niiden ongelmallisuuden.

Näin tapahtui erimerkiksi silloin, kun kokonainen sukupuoli, tässä tapauksessa miehet, leimattiin hankaliksi.

Miehet olivat kaiken takana oleva ongelma.

– Siinä yritettiin pyyhkiä oma vastuu parisuhteesta, Luoma sanoo.

Sosiaalisen median liikakäyttö on yhdistetty moniin mielen ongelmiin. Tyypillisesti asiantuntijat pitävät korkeintaan 1–3 tuntia somea sopivana päiväannoksena.STELLA Pictures / ddp

Oman vastuun peittelyä voivat myös edistää videot, jossa entisiä puolisoita "diagnosoidaan" milloin miksikin. Erityisen muodikkaita ovat narsisti-arviot.

Nojatuolidiagnoosi syntyy herkemmin, jos on vihaa ex-puolisoa kohtaan. Hänestä tehdään hirviö.

– Sosiaalisen median videot voivat sitten vahvistaa sitä, mitä ihminen jo ajattelee. Se on vahvistusharha. Jos keksii jostain videosta, että exäni on narsisti, sitä vain vahvistaa mielikuvaansa, Luoma sanoo.

Entinen puoliso voi, totta kai, olla narsisti. Tutkimusten mukaan noin 0,5–3 prosenttia ihmisistä kärsii narsistisesta persoonallisuushäiriöstä. Narsistisia piirteitä on huomattavasti useammilla.

– Vaikka exä olisi narsisti, syö tarpeettoman vihan kasvattaminen exää kohtaan vain omia voimavaroja. Jos on jatkuvasti vihainen, se vie kykyä nauttia omasta elämästä, Luoma sanoo.

Ei vain pahaa

Sosiaalisen median videot voivat erotilanteessa olla myös voimavara ja ennen kaikkea vertaistuki vaikeaan tilanteeseen.

Omille ongelmilleen voi olla toisinaan hyvä myös nauraa ja tässä kelat voivat auttaa.

– Omasta kokemuksesta olen huomannut, että jos kerron sosiaalisessa mediassa jotain henkilökohtaista, ne videot keräävät eniten kiitosta, psykologi Luoma sanoo.

– Videoista voi saada sen kokemuksen, ettei ole yksin. Muiden kokemukset normalisoivat sitä, että omat kokemukset ovat ihan normaalina.

Oikealla tavalla annosteltuna videoiden katsominen ei siis ole haitaksi, Luoma toteaa.

Syytä huoleen on, jos videoiden katsomisen jälkeen olo on entistäkin kehnompi. Samoin "kohtuuton ruutuaika" on ongelma. Luoman mukaan somea ei tulisi selata päivittäin tuntitolkulla.

– Silloin ehkä laittaisin somen viikoksi tai kahdeksi kiinni. Tai ainakin niin, että sitä avaa vähemmän. Piilottaa sovellukset vaikka kansioon, jolloin niiden avaamiseen joutuu tekemään vähän enemmän töitä.

10:05 Kännyköiden kasvattama sukupolvi – lahottaako some pään?

"Miten voi olla itkemättä?"

Psykologina Luoma oli ainakin paperilla keskimääräistä vahvemmin suojassa somen metkuilta.

Hän ymmärsi, mitä tunne-elämässä tapahtui eron hetkellä ja miten sosiaalinen media siihen voisi vaikuttaa.

Monilla, esimerkiksi alaikäisillä ja nuorilla, tilanne voi olla toinen.

Nuoret ovat nähneet ja kokeneet elämää vain rajallisesti, ja uusi kieltäinen kokemus on helposti tuttua pettymystä rajumpi kohdattava.

Sosiaalinen media ruokkii ja äärimmillistää ongelmia. Se sopii petollisen hyvin yhteen ihmisten taipumuksen kanssa velloa omissa pulmissaan.

Some kun on jopa pelottavalla tarkkuudella perillä käyttäjiensä tunnelämästä kauppatarpeista puhumattakaan.

Esimerkiksi Ylen selvityksessä kuvitteelliselle 15-vuotiaalle "Oonalle" tyrkytettiin pikatahtia syömishäiriötä ja itsetuhoisia ajatuksia käsitteleviä videoita.

– Nuorelle voi tulla hämmentynyt olo siitä, että sanotaan, ettei pidä itkeä. Miten voi olla itkemättä, kun olo on niin kamala? Herkästi opetetaan säätelemään tunteita väärällä tavalla, Luoma sanoo.

Sosiaalisella medialla on taipumusta lisätä ja pahentaa mielenterveysoireita. Lisäksi ahdistuneet nuoret käyttävät somea muita ikäisiään enemmän.

"Nuorelle voi tulla hämmentynyt olo siitä, että sanotaan, ettei pidä itkeä. Miten voi olla itkemättä, kun olo on niin kamala?" , Luoma pohtii.Heidi Luoman kotiarkisto.

Puhu ja koe

Luoma suosittelee käsittelemään ja kokemaan tunteita, vaikka se ei niin mukavalta tuntuisikaan.

Puhuminen, joko kaverille, ammattilaiselle tai vaikka sitten lemmikille auttaa. Koira ei tuomitse, Luoma muistuttaa.

Tuppisuisiksi usein mielletyille suomalaisille lienee myönteinen tietoa, ettei suun avaaminen ole suinkaan ainoa keino setviä tunteitaan.

– Eikä tarvitse istua ja itkeä sohvalla kolmea päivää. Tunteiden käsittely ja kokeminen voi olla myös esimerkiksi piirtämistä, huutamista vaikka tyynyyn tai musiikin kuuntelua, Luoma neuvoo.

– Älä jää jumiin siihen, että tunteita pitää käsitellä puhumalla. Voi olla kaikenlaista tunteiden kokemista.