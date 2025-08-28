Analyysi: Keskisarjan rasismin takana on perussuomalaisten strategia – "Tätä on nyt luvassa"

Perussuomalaisten varapuheenjohtajan rasististen puheiden taustalta löytyy sekä puolueen kriisi että strategia, arvioi MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja esiintyi eilen Ylen A-studiossa tavalla, jollaista ei ole totuttu näkemään tai kuulemaan suomalaisen hallituspuolueen varapuheenjohtajalta, sanoo MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen MTV Uutiset Liven lähetyksessä.

Loikkasen mukaan Keskisarja sanoi erityisesti kolme asiaa, jotka on syytä nostaa erikseen esiin.

– "Siivot suomalaiset pidot muuttuvat kehitysmaalaiseksi sikalaksi ja verilöylyksi", oli yksi kohta. Siivot suomalaiset pidot – siitä voi olla montaa mieltä, kuinka siivosti me olemme täällä itse aiemmin eläneet, sanoo Loikkanen.

– Sitten hän puhui enimmäkseen "heikkolaatuisista tulokkaista", kun hän puhui muualta tänne tulevista. Sitten hän sanoi, että "jokaista ulkolaista kirurgia kohtaan tänne lappaa sata puukottajaa, jotka järjestävät töitä niille kirurgeille", ja tähän tietysti ei ole mitään faktapohjaa, eli tämä oli hyvin keskisarjamainen mihinkään perustumaton heitto.

Myös Keskisarjan käyttämä termi väestönvaihto särähti monen korvaan, ja syystäkin.

– Se, että puhutaan väestönvaihdosta, tarkoittaa, että joku tai jotkut tarkoituksellisesti vaihtavat väestöä. Eli niin, että kun kantaväestö pienenee ja muualta tulee uutta väestöä tilalle, että joku tarkoituksella tekisi tai vauhdittaisi tätä kehitystä, Loikkanen kertoo.

On eri asia, että väestöä tulee muualta ja muualta tulevien osuus kasvaa. Väestö vaihtuu, mutta sitä ei vaihdeta.

– Väestönvaihto on nimenomaan salaliittoteoria ja foliohattuilua, johon muun muassa suojelupoliisi on ottanut kantaa, että se nimenomaan on salaliittoteoria.

Kannatus kriisissä

Loikkanen uskoo, että Keskisarja puhuu rasistisesti ja tukeutuu salaliittoteoriaan, koska hän varmasti osaltaan näin ajatteleekin. Mutta laajempi kuva Loikkasen mielestä on, että perussuomalaisten kannatus on kriisissä.

– Heidän on pakko herätellä itseään. Silloin maahanmuutto on se, joka on toiminut, ja siellä on laskettu, että se toimii nytkin.

Maahanmuuttokeskustelun lietsominen on Loikkasen mukaan puolueen strategiaa, josta on muitakin tuoreita esimerkkejä.

– Huiveista tehtiin joitakin päiviä sitten iso puheenaihe, vaikka ne eivät ole minkäänlainen ongelma esimerkiksi suomalaisissa kouluissa. Se vain nostatettiin, koska tiedettiin, että se on kuohuttavaa, ja media siihen tarttuu. Myös Mikkelin vastaanottokeskuksen laajentamisesta tehtiin iso puheenaihe, vaikka taustalla on laki, jota perussuomalaiset ovat itse olleet säätämässä hallituksessa, ja siinä on taustalla perussuomalaisten valtuutettujen Mikkelissä tekemät päätökset.

– Tämä on nyt se, mitä on luvassa. Tämä on hyvä kansalaisten ja meidänkin mediassa hyvä varautua ja hyvä ymmärtää, Loikkanen sanoo.

"Karhunpalvelus Suomelle"

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on jo joutunut Keskisarjan puheisiin reagoimaan. Hän sanoi tänään aamulla, että asia tullaan käymään läpi hallituksen keskuudessa.

Taustalla on hyvin muistissa olevat kohut rasismista, johon Orpo on sanonut hallituksella olevan nollatoleranssin.

– Ne johtivat rasisminvastaiseen tiedonantoon ja rasismikoulutukseen, joilla pyrittiin antamaan kuva, että koko hallitus vastustaa rasismia, vaikka kaikki näkivät ja näkevät, että näin ei ole, Loikkanen sanoo.

Loikkanen painottaa, että maahanmuuttoon liittyy täysin selvästi ongelmia.

– Mutta voidaan ajatella myös niin, että tällaisella puhetyylillä, jollaista eilen A-studiossa nähtiin, syvennetään niitä ja pahennetaan yhteiskunnallista polarisaatiota ja vaikeutetaan maahanmuuttoon liittyvien ongelmien ratkaisemista, Loikkanen sanoo.

– Voidaan ajatella, että näin rasistinen puhetyyli on karhunpalvelus sille Suomelle, jota Keskisarja sanoo niin kovasti rakastavansa.