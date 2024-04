Kuinka korona, 5G ja sota Ukrainassa liittyvät toisiinsa? Tutkija kertoo, mistä hullut teoriat saavat alkunsa

Korona-aikana internetissä on levinnyt villejä salaliittoteorioita ja voimakasta mediakritiikkiä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut siihen, että korona on jäänyt sotauutisten varjoon isoissa medioissa. Kuin vastavetona osa koronaan liittyviä salaliittoteorioita välittävistä henkilöistä on ottanut sodan agendalleen.

Qanon-liikkeessä Venäjän hyökkäys on tulkittu siten, että kyseessä on ex-presidentti Donald Trumpin operaatio, jonka tarkoituksena on hävittää Ukrainassa toimivat salaiset viruslaboratoriot. Väite pelaa hyökkääjän pussiin: Venäjä on itsekin väittänyt, että Ukrainassa on Yhdysvaltojen biologisten aseiden laboratorioita.