Missä ja miksi disinformaatio koronasta leviää? Tutkijalla selkeä käsitys syystä: "Pelko johtaa itsekkyyteen"

Oskari Välimäki on törmännyt pandemian aikana moniin koronaa koskeviin valheellisiin väitteisiin. Välimäki valmistuu ensi keväänä lääkäriksi ja on Vastalääke ry:n perustajajäsen. Yhdistys on Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden perustama ja sen ideana on selvittää erilaisten terveysväittämien todenperäisyyttä sekä popularisoida tiedettä.