Miksi huumebisnes vei "hyvän perheen pojan" mennessään? Näin paikalliset kuvailevat Niko Ranta-ahon elämää Espanjassa: "Hänellä näytti olevan kaikki"

Aurinkorannikolla asuvat saavat tämän tästä lukea kansainväliseen huumerikollisuuteen kytkeytyviä uutisia. Alue on yhdyskäytävä muun muassa Marokosta ja Kolumbiasta Eurooppaan suuntautuvalle huumekaupalle.

Espanjalaislehti The Olive Pressin brittitoimittaja Laurence Dollimore on seurannut niin saotun Katiska-vyyhdin käänteitä ja haastattelut sen tiimoilta niin viranomaisia kuin Ranta-ahon tunteneita paikallisia.

– Tarinahan on sinänsä tyypillinen Aurinkorannikon asukkaille. Huumeisiin liittyvistä rikoksista ja pidätyksistä raportoidaan päivittäin. Costa del sol on täynnä jengejä ja huumekauppiaita, mutta Nikon tarina on erilainen, Dollimore sanoo.