Huumetuomiotaan istuva Niko Ranta-aho meni kihloihin – julkaisi kuvia kosinnasta

Katiska-huumevyyhdissä tuomittu Niko Ranta-aho istuu edelleen tuomiotaan, mutta on mennyt kihloihin rakkaansa kanssa.

Katiska-huumevyyhdissä tuomittu Niko Ranta-aho kertoo Instagramissa kosineensa kumppaniaan.

– Hän sanoi kyllä! Monien vaikeiden vuosien jälkeen elämä toi sinut valaisemaan maailmani. Kiitos, että valitset minut joka päivä ja teet minusta onnellisimman miehen. Rakastan sinua, Ranta-aho kirjoittaa kuvien yhteydessä.

Kuvia voit selata nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Hän on kosinut rakastaan näyttävin menoin, sillä kuvissa pari on laiturilla, jossa on ilmapalloista tehty sydän. Sen sisällä lukee englanniksi kysymys: ”Menetkö kanssani naimisiin?”.

Lisäksi laiturille on levitetty punainen matto, punaisia ruusuja ja kynttilöitä.

Ranta-aho tuomittiin käräjäoikeudessa Katiska 1- ja Katiska 2 -huumevyyhdissä törkeistä huumerikoksista yhteensä 13 vuoden maksimirangaistukseen, mutta istuu siitä ensikertalaisena puolet. Näin ollen hän vapautunee vankilasta vuonna 2026.

Toukokuussa 2024 korkein oikeus (KKO) myönsi syyttäjälle valitusluvan Katiska 2 -huumejutussa. Valituslupa koskee rangaistusten pituutta.

Pääsyytetty Ranta-aho oli aiemmin tuomittu ensimmäisessä Katiska-huumejutussa 11 vuoden vankeuteen. Helsingin käräjäoikeus ja hovioikeus antoivat hänelle Katiska 2:sta kahden vuoden tuomion, koska ne katsoivat, ettei yhteisrangaistus voi ylittää 13 vuoden enimmäisrangaistusta.



Syyttäjä vaatii KKO:ssa, että Ranta-aholle tulee tuomita vähintään kymmenen vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistus aiemmin tuomitun 11 vuoden päälle. Tällaista yli 20 vuoden huumerikostuomiota ei ole Suomessa koskaan langetettu.

Marraskuussa 2024 Ranta-aho on kertonut Instagramissa, että on suuri ilon aihe, kun hänen lomansa vankilasta ovat alkaneet.

Ranta-aho seurusteli vuosien 2018–2020 aikana julkisuudesta tutun Sofia Belórfin kanssa.