"Tuntuu että sekoan" – Janne "Nacci" Tranberg piinasi kuulustelijoita heittäytymällä totaaliseksi tuppisuuksi, mutta paljasti pelkonsa yllättävällä tavalla

Jokaiseen kysymykseen on kirjattu, että "kuulusteltava ei vastaa mitään". Tällainen vastaus on kirjattu pöytäkirjoihin kaikkiaan 52 kertaa.

"Tuliko raja vastaan?"



Janne Tranberg on syntynyt vuonna 1974. Hän on rikollisjärjestö Cannonballin ex-johtaja.

– On ylitetty jo ne rajat, millä lehdissä on ollut "suurimpia". Meillä on kaikki tavat käytettävissä lentokoneesta alkaen. Kukaan ei ole koskaan tuottanut vuodessa tavaraa niin paljon kun me, Tranberg kirjoitti puhelimeensa.