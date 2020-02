Kokonaiskuva valkeni viimein: Näin Ranta-ahon ja Tranbergin johtamaksi epäilty huumeliiga toimi

Luottomiehet

Poliisi uskoo, että kummallakin miehistä on ollut käskyvallassaan neljän tai viiden henkilön muodostamat ydinryhmät. Ryhmien uskotaan toimineen Suomessa ja vastanneen käytännön asioista, kuten laittomien aineiden varastoinnista, levityksestä sekä rahan käsittelystä.

Ranta-ahon ydinryhmään on poliisin mukaan kuulunut Ranta-ahon vanhoja tuttavia Tampereen seuduilta.

Yksi miehistä on MTV Uutisten tietojen mukaan toiminut aiemmin erään Pirkanmaalla toimivan yrityksen toimitusjohtajana sekä useamman yrityksen hallituksessa jäsenenä.

Poliisi kuvailee miehen roolia rikollisryhmässä ”pankkiiriksi”, joka on ottanut vastaan rahoja ja toimittanut niitä eteenpäin Ranta-aholle.

Ex-jengiläisiä ja muita samanmielisiä

Yksi Tranbergin ryhmään luetelluista henkilöistä on Cannonball-jengin entinen presidentti.

Tranbergin poppoossa on poliisin mukaan ollut mukana myös henkilöitä, jotka eivät varsinaisesti kuuluneet moottoripyöräkerhoon, mutta olivat sen lähipiirissä.

Järvenpään porukka

Kahden ydinryhmän alla on poliisin käsityksen mukaan toiminut niin sanottu ”Järvenpään porukka”, joka on ollut vastuussa laittomien lääke- ja dopingaineiden vastaanotosta, kuljetuksesta ja levityksestä Suomessa.

Ryhmän johtajiksi nimetään esitutkinnassa kaksi miestä. Ryhmään on kuulunut poliisin mukaan myös useita muita henkilöitä. Yksi heistä on esitutkinnan mukaan mahdollistanut erään yrityksen rahtiterminaalin käytön laittomien lähetysten vastaanottoon.

Näiden henkilöiden lisäksi organisaatiolla on ollut vielä erikseen rekrytoituja ”postittajia”. He ovat olleet vastuussa pimeässä verkossa myytyjen aineiden lähettämisestä asiakkaille.

Postittajat ovat saaneet palkkion lähetettyjen kirjeiden mukaan ja postituksesta aiheutuneet kulut kuten postimerkit on hyvitetty.

Osa pidettiin pimennossa

Ranta-ahoa ja Tranbergia lähinnä olleet ydinryhmät olivat poliisin käsityksen mukaan olleet läheisessä yhteistyössä keskenään, mutta myöskään he eivät kuitenkaan pitäneet suoraa yhteyttä toisiinsa.

Esitutkintapöytäkirjan perusteella eräs Ranta-ahon ryhmään kuulunut mies oli kertonut kuulustelussa, että Ranta-aho olisi kieltänyt jopa ryhmän jäseniä olemaan tekemisissä toistensa kanssa, vaikka he tuntisivat toisensa.

Käytössä salattuja yhteyksiä ja tietoturvapuhelimia

Kyseessä on hollantilaisen yrityksen tarjoama maksullinen palvelu, jonka kerrotaan mahdollistavan muun muassa päästä päähän salatun viestinnän.

Hämäriä kukkalähetyksiä

Poliisi on arvioinut, että rikollisryhmä on tuonut maahan yli 230 kiloa amfetamiinia, 17 kiloa kokaiinia, 33 kiloa MDMA:ta, 103 000 ekstaasitablettia, 28 000 lappua LSD:tä, 2 kiloa kristallimuotoista metamfetamiinia, 65 kiloa kannabistuotteita sekä suuren määrän lääke- ja dopingaineita.

Aineita kerrotaan tuodun Suomeen pääasiassa Alankomaista. Huumeiden osalta poliisilla on tiedossa neljä suurempaa lähetystä.

Myös lääke- ja dopingaineita on poliisin mukaan tuotu Suomeen rahtilähetyksinä.

Huumeita varten vuokrattiin toimistoja ja varastoja

Poliisin mukaan osa Suomeen tuoduista aineista on toimitettu tiloihin, joita poliisi kutsuu ”postikonttoreiksi”.

Kyse on huumeiden postitusta varten erikseen vuokratuista toimisto- tai varastotiloista, joita on esitutkinnan perusteella ollut kymmenen. Ainakin joissain tiloissa on ollut kameravalvonta.