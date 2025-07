Nainen löysi miehensä ja ystävänsä seksivideon – video päätyi ulkomaille ja toi tuomion

Salasuhteesta kuvatun videon levittäminen toi petetyksi tulleelle miehelle tuomion.

Mies tuomittiin sakkoihin hänen jaettuaan vaimonsa syrjähypystä kuvattua videota naisen perheelle.

Tapahtumat alkoivat Espoossa kesällä 2021. Nainen oli riidellyt miehensä kanssa ja miehen poistuttua asunnosta kirjautunut tämän käyttämään pilvipalveluun.

Naisen kertoman mukaan hänen tarkoituksenaan oli etsiä pariskunnan yhteiset intiimikuvat ja videot, ja pitää huolta, ettei mies voisi käyttää intiimisisältöä häntä vastaan.

Omien kuviensa sijaan nainen löysikin pilvipalvelusta videon, missä hänen miehensä harrastaa seksiä naisen ystävättären kanssa.

Video epäuskoiselle miehelle

Nainen oli yöllä soittanut videolla esiintyvälle ystävättärelleen ja riidellyt tämän kanssa. Seuraavana päivänä nainen soitti ystävättärensä aviomiehelle ja kertoi, että ystävättärellä oli ollut suhde hänen aviomieheensä jo jonkin aikaa.

Paljastuksen kuullut mies kertoi oikeudessa, ettei ollut uskonut naisen kertomusta, jolloin nainen lähetti hänelle Whatsappilla todisteeksi videon seksiaktista. Mies kertoi romahtaneensa järkytyksestä lattialle.

Uskottomuuden kohteeksi joutunut mies kertoi, että hänen avioliittonsa oli järjestetty. Tapana oli, että tällaisissa avioliitoissa ongelmatilanteissa ollaan yhteydessä perheeseen. Hän kertoikin olleensa yhteydessä vaimonsa perheeseen Bangladeshissa.

Miehen mukaan hänen väitettään pettämisestä ja videosta ei uskottu, joten hän lähetti videon vaimonsa äidille. Pian tieto tapahtuneesta oli hänen mukaansa levinnytkin koko yhteisöön.

Videon koettiin häpäisseen kaikki osalliset

Oikeudessa kerrottiin, että mainitun videon kuvaaminen oli osallisten yhteisössä hyvin "haram", eli sitä ei hyväksytty uskonnollisesti, saati yhteisössä muutenkaan.

Videolla esiintyneet mies ja nainen kertoivat, että video ja tieto siitä oli johtanut siihen, että eräät henkilöt katkaisivat yhteydet heihin. Mies kertoi, että hän oli tapahtuneen vuoksi menettänyt suuren osan ystävistään ja arvonsa perheensä silmissä.

Myös petetyksi tullut mies koki, että videolla vaimo häpäisi hänet, vaikka hän itse lähetti sen todisteena vaimonsa sukulaisille.

Videon löytänyttä ja lähettänyttä naista ei tuomittu

Oikeudessa puitiin paitsi videon levittämistä, myös sitä, miten se päätyi osallisille.

Petetyksi tullut nainen kertoi, että hänellä oli ollut tunnukset miehensä pilvipalveluun, koska hänellä ja miehellä oli ollut yhteistä yritystoimintaa, jonka tietoja pilvipalvelussa säilytettiin. Mies käytti palvelua myös arkaluontoisten videoidensa säilytykseen.

Oikeus jättikin naisen tuomitsematta tietomurrosta, koska jäi varteenotettava epäily siitä, että naisella ei olisi ollut luvalla tunnuksia miehen pilvipalveluun.

Videon löytäneen ja petetylle miehelle lähettäneen naisen syytteet kunnianloukkauksesta jäivät sillensä. Naisen syytettyjen tekojen syyteoikeus oli ehtinyt vanhentua, eivätkä uhrit olleet esittäneet asiassa erillisiä vaatimuksia.

Mies väitti, että hänen oli pakko lähettää video eteenpäin

Salasuhteessa olleen naisen mies puolusti videoiden jakamista oikeudessa sanoen, että hänen oli pakko lähettää video naisen omaisille. Oikeudesta se, ettei vaimon äiti uskonut pettämistä, ollut lain tarkoittama pakkotila.

– Käräjäoikeus toteaa, että pakkotila voi olla rikosoikeudellinen vastuuvapautusperuste, mutta se edellyttää rikoslain 4 luvun 5 §:n mukaan, että teko on oikeudellisesti suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi. Tässä tilanteessa ei ole ollut kysymys sanotusta tilanteesta, joten tekoa ei tämän säännöksen perusteella voi pitää sallittuna, tuomiossa kerrotaan.

Mies oli kertonut lähettäneensä videon myös naisen siskolle ja veljelle. Oikeus katsoi, että ei ollut muuta näyttöä siitä, että video olisi lähetetty juuri väitettynä tekoaikana. Syyte hylättiin siksi tältä osin.

Oikeus: Hyvin arkaluontoinen video

1980-luvulla syntynyt mies tuomittiin kunnianloukkauksesta 40 päiväsakon rangaistukseen.

– Tässä tapauksessa on rangaistusta mitattaessa huomioitava, että kysymys on ollut hyvin arkaluontoisesta videosta. Videon lähettäminen on häpäissyt asianomistajia heidän perheidensä ja yhteisön silmissä. Toisaalta [petetyksi tullut mies] on lähettänyt videon [naisen] äidille tilanteessa, jossa hän on kokenut, ettei hänellä ole muuta keinoa saada [naisen] äitiä uskomaan, että hänen kertomansa on totta. Myös [mies itse] on kokenut tulleensa loukatuksi, oikeus perusteli.

Videolla esiintyneille miehelle ja naiselle mies määrättiin maksamaan 1 200 euron kärsimyskorvaukset.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

