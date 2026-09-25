Vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin perjantaiaamun onnettomuudessa.
Kehä I:llä Pakilantien liittymän kohdalla tapahtuneen onnettomuuden raivaustyöt ovat loppuneet, ja kaistat ovat jälleen käytössä.
Onnettomuus tapahtui perjantaina kello 8.00 jälkeen.
Onnettomuus tapahtui, kun kuorma-auto oli vaihtamassa kaistaa ja osui kaistanvaihdon yhteydessä henkilöauton kylkeen.
Törmäyksen seurauksena henkilöauto lensi katolleen. Tilanteessa perässä ajanut toinen henkilöauto oli nopean jarrutuksen seurauksena törmännyt keskikaiteeseen.
Vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin. Poliisi epäilee kuorma-auton kuljettajaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.