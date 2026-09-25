Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli satavuotisen tilastointihistorian aikana.

Ennätyksellisestä hernesadosta kertoo Luonnonvarakeskus.



Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana.



Myös rypsi- ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina. Ruissato uhkaa jäädä niukaksi, mutta kokonaisviljasadosta on tulossa keskimääräinen.

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6:16 Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen vastaa.