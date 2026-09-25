Klarnan nimissä huijataan edelleen.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan ajankohtaisista huijauksista. Yksi nyt leviävä huijaus koskee jälleen Klarna-rahoituspalvelua.
Kesällä varoitettiin Klarnan nimissä tulevista huijauspuheluista ja aiemmin syyskuussa Klarnan nimissä tulevista huijausviesteistä, joissa pyydettiin asiakkaita vahvistamaan henkilötietojaan. Huijaukset eivät ole loppuneet.
Tällä kertaa Klarnan nimissä tulevissa sähköpostiviestissä väitetään, että vastaanottajan tulisi päivittää asiakastietojaan viestissä olevan linkin kautta. Linkki johtaa kuitenkin rikollisten hallussa olevalla sivustolle, eikä sitä pidä missään nimessä painaa.
Tältä huijausviesti voi näyttää.Kyberturvallisuuskeskus
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.