Poliisin mukaan epäilty tekijä ja talon asukkaat tuntevat toisensa.
Hätäkeskus sai 16.9.2026 noin kello 21.45 ilmoituksen omakotitalosta Akaassa, jonka ovella oli naamioitunut, tummiin pukeutunut henkilö. Ilmoituksen mukaan henkilö soitti toistuvasti ovikelloa ja hakkasi äänekkäästi ovea.
Paikalle hälytettiin useita poliisipartioita ja pelastuslaitoksen yksiköitä.
Poliisi saapui ensimmäisenä viranomaisena paikalle.
Poliisin saavuttua häiriötä aiheuttanut henkilö oli poistunut paikalta. Autokatoksessa ollut henkilöauto oli tulessa.
Poliisi evakuoi talosta kolme täysi-ikäistä henkilöä ja kaksi lemmikkiä. Palolaitos sammutti tulipalon, eikä palo ehtinyt levitä asuintiloihin.
Osapuolet tunsivat toisensa
Tapahtumaa tutkitaan törkeänä tuhotyönä ja törkeänä kotirauhan rikkomisena. Paikalla on suoritettu teknistä tutkintaa.
Teosta epäilty henkilö otettiin kiinni seuraavana päivänä. Epäilty tekijä on tutkintatoimenpiteiden jälkeen vapautettu, ja hänelle on määrätty väliaikainen lähestymiskielto talon asukasta kohtaan.
Epäilty tekijä ja talon asukkaat tuntevat toisensa. Poliisin mukaan olisi poikkeuksellista, että vastaava teko kohdistuisi sattumanvaraisesti, joten tapahtuman vuoksi ei ole syytä huolestua turvallisuudesta.