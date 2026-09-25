Eversti tuomittiin 80 päiväsakon rangaistukseen.
Helsingin hovioikeus on tuominnut Raja- ja merivartiokoulun johtajana toimineen everstin sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja kahdesta esimiesaseman väärinkäyttämisestä.
Oikeuden mukaan eversti oli vuosina 2022–2023 muun muassa vähätellyt muiden kuullen alaisensa työnteon laatua sekä huutanut tälle. Oikeus katsoi, että eversti oli sotilasorganisaatiossa esimiehen asemassa kohdellut alaistaan nöyryyttävästi.
Eversti tuomittiin 80 päiväsakon rangaistukseen.
Raja- ja merivartiokoulu on Imatralla ja Turussa toimiva Rajavartiolaitoksen oppilaitos.