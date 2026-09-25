Katsojat ovat spekuloineet, että Big Brother -sarja kuvattaisiin samassa talossa kui Pirunpeli.

Viime viikolla alkaneen Pirunpeli-sarjan toinen kausi on herättänyt kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Katsojat ovat myös spekuloineet kuvataanko tuleva Big Brother -kausi samassa talossa, kuin Pirunpeli. MTV on ilmoittanut, että kausi alkaa joulukussa.

Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa toimittaja Katja Lintunen kertoi ottaneensa asiasta selvää.

– Olen nyt selvittänyt. Se ei ole sama talo. Eli Big Brotheria ei nähdä Pirunpeli-talossa, vaan se on jossain muualla. Mutta sitä en ole vielä selvittänyt missä se on, Lintunen nauraa.

Viihteen viikossa keskusteltiin myös prinsessa Dianan veljen kirjasta sekä Salkkarit-muistoista. Katso keskustelu ylhäällä olevalta videolta!