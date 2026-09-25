Kuten missä tahansa lajissa, myös frisbeegolfissa, hyvän ja huippupelaajan erottaa yhä useammin se, mitä pään sisällä tapahtuu. Suomen maajoukkuevalmentaja Joonas Merelä avaa, miten huippuja valmennetaan frisbeegolfissa.

Räjähdysmäisesti viime vuosien aikana kasvanut frisbeegolf on ottanut Suomessa jättimäisiä loikkia huippupelaajien ja heidän menestyksensä lisäksi myös valmennuksen saralla. Yhä useampi pelaaja on kertonut avoimesti kääntyneensä henkisen valmennuksen puoleen.

Merelä on valmentanut maajoukkueessa sekä kokeneita pelaajia että nousevia tähtiä. Maajoukkuevalmentajan mukaan kisakentillä pelaajista paljastuu aivan erilaisia piirteitä, joita ei harjoituksissa näe. Eniten kehitettävää on tunnesäätelytaidoissa iästä riippumatta.

– Tunteet saa näyttää ja niitä ehkä pitääkin näyttää. Jos he eivät näytä niitä, niin mä koitan repiä ne irti, Merelä kertoo valmennusmetodeistaan Väylälle-ohjelman haastattelussa.

Katso videolta, minkälaisia keinoja frisbeegolfissa on löydetty mentaalisen puolen hallintaan. Koko Väylälle-makasiiniohjelman voit katsoa MTV Katsomosta. Uudessa jaksossa käydään läpi muun muassa Asta Hapulahden ja Netta Leppäahon nopeaa nousua amatööripelaajista ammattilaiskisoihin sekä pureudutaan tarkemmin Major-pronssimitalisti Teemu Lampaisen henkilökuvaan.