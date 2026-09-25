Ensi viikolla voi mennä lokakuun kaikkien aikojen lämpöennätys rikki.

MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo, että sää jatkuu seuraavien päivien aikana märkänä ja harmaana. Sitten kuitenkin tapahtuu käänne, johon meteorologin mukaan on vaikea keksiä tarpeeksi poikkeuksellisia sanoja.

– Kahden vuorokauden sade, äkkikirkastuminen ja odottamaton lämpö, Rintaniemi tiivistää.

Rintaniemi kertoo, että sunnuntaiaamuna Etelä- ja Länsi-Suomessa herätään kirkkaaseen auringon valoon. Seuraavan viikon puolessa välissä korkeapaine vahvistuu.

– Näyttäisi, että torstain kieppeillä Lounais-Suomessa jopa 20 astetta voisi mennä rikki. Mietin, että sanat "harvinainen ja poikkeuksellinen" on käytetty niin monta kertaa. Sanoisin, että nyt tulee täysin odottamatonta lämpöä. Kyllä tässä intiaanikesä on kyseessä, Rintaniemi selittää.

Kaikkien aikojen lokakuun lämpötilaennätys Suomessa on +21,1 astetta vuodelta 2018. Sen rikkoutuminen on mahdollista.

– Tätä voi kyllä seurata nyt silmä kovana, miten tuo lämpö kehittyy.

– Tämä tulee jäämään varmaan hetkelliseksi piikiksi tämä torstain lämpö.

Rintaniemi huomauttaa, että koko maahan torstain 20 asteen lämpöaaltoa ei ole odotettavissa.

– Mutta kun tilastollisesti vertaa, niin pohjoisessahan pitäisi olla jo aika viileää tähän aikaa vuodesta. Yllättävää lämpöä tulee koko maahan ja tätä on luvassa aikansa.

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