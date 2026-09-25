Yhä useampi organisaatio kutsuu etätyöntekijöitä takaisin toimistolle.

Yhä useampi suomalaisorganisaatio kutsuu etätyöntekijöitä takaisin toimistolle, mikä herättää sekä innostusta että vastarintaa. Huomenta Suomessa aiheesta keskustelivat työterveystieteiden tutkija Tea Korkeakunnas Gävlen yliopistosta ja johtava tutkija Virpi Ruohomäki Työterveyslaitoksesta.

Asiantuntijoiden mukaan kyse ei ole valtakunnallisesta toimistopakkotrendistä, vaan yritysten omien toimintatapojen kehittämisestä.

– Nyt haetaan tasapainoa etä- ja lähityön sopivan suhteen löytämiseksi, ja niitä pitää tarkastella kunkin organisaatioalan näkökulmista, kertoo Ruohomäki.

Ruotsissa keskustelu on samankaltaista kuin Suomessa.

– Jos tavoitteena on yhteistyön ja tiedonkulun parantaminen, toimistolle palaaminen voi olla perusteltua, mutta pelkkä kontrollin lisääminen ei riitä syyksi, arvioi Korkeakunnas.

Hybridityö eli etä- ja lähityön yhdistelmä on yleistynyt nopeasti. Hybridityötä tekevä Digian liiketoiminnan kehityspäällikkö Laura Mikluha kertoo, että toimistolla käymisen vetovoimatekijöitä ovat viihtyisät tilat, laadukkaat työvälineet ja mahdollisuus tavata kollegoita kasvotusten.

– Toimiston pitää olla vetovoimainen, jotta sinne halutaan tulla, summaa Ruohomäki.

Miten hybridityö näkyy arjessa, mitä hyötyä siitä on ja millaisia ratkaisuja yrityksissä tehdään? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta!