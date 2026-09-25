Edellisessä pelissä katsomokomennuksen saaneet Maxime Fortier ja Matt Caito palaavat joukkueen kokoonpanoon, mutta Emil Kuusla on sivussa.

Pelicans-pelin huilannut kaksikko on taas normaalisti mukana Jokereiden kokoonpanossa, kun se isännöi TPS:ää.

Fortier ottaa paikkansa kakkosketjusta Henri Nikkasen ja Eetu Tuulolan rinnalta. Caito puolestaan puolustaa kakkosparissa yhdessä Miks Tumanovsin kanssa.

Jokereiden paras pistemies Emil Kuusla on päivän ottelusta sivussa.

Helsinkiläisten maalia vartioi Pelicansin nollannut Tomi Karhunen.

TPS:n osalta iso menetys on Lars Bryggman, joka ei ole illalla pelaavassa kokoonpanossa. Ruotsalainen on tehnyt kuuteen peliin tehot 4+3.

Bryggmanin paikan ykkösketjusta ottaa Sisu Yliniemi.

Myös SaiPalla on poissaoloja. Tshekkihyökkääjä Petr Fridrich ei pelaa illan Ässät-ottelussa. Hänen paikkansa ykkösketjussa ottaa Anze Zezelj.

Kokoonpanolähde: Veikkaus

SM-liigan ottelut perjantaina:

Kello 18.30:

Ilves–KooKoo

Jukurit–Kiekko-Espoo

HIFK–JYP

Ässät–SaiPa

Kello 19.30:

Jokerit–TPS

Juttua päivitetty klo 13.08: Kasper Puutio on HIFK:n kokoonpanossa.