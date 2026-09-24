Pojista tehdyt viimeisimmät havainnot ovat keskiviikolta.

Länsi-Uudenmaan poliisi etsii edelleen kahta Espoossa kadonnutta 13-vuotiasta poikaa. Poliisin mukaan viimeisimmät havainnot pojista ovat keskiviikolta 23. syyskuuta.

Toisella pojista on yllään harmaa huppari, tummansiniset farkut ja mustat lenkkarit. Hänellä on mukanaan Nike-merkkinen reppu.

Molemmilla kadonneilla on ruskeat, lyhyet hiukset ja ruskeat silmät.

Havainnot kateissa olevista pojista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

"Läheisillä kova huoli"

Tapauksesta tiedottava komisario Hannu Väänänen kertoo perjantai-iltapäivänä, että pojat ovat edelleen kateissa.

Väänänen kertoo MTV Uutsille poliisin tarkastelevan parhaillaan lukuisia saamiaan vihjeitä.

– Niitä tulee hetkellä ympäri Suomea. Osa varmasti on pojista, jotka näyttävät samalta, Väänänen tarkentaa.

Väänänen korostaa, että poliisin viesti edelleen kadonneille on, että heidän tulee ottaa yhteyttä kotiin.

– Läheisillä on kova huoli, poliisi sanoi aikaisemmin tiedotteessa.

Voivat liikkua pääkaupunkiseudulla

Poliisin arvion mukaan pojat voivat liikkua pääkaupunkiseudulla, mutta poliisi ei poissulje sitä, että pojat voisivat liikkua muuallakin Suomessa.

On mahdollista, että he ovat voineet yöpyä esimerkiksi tuttavien luona. Poliisi pyytääkin, että muut nuoret tai nuorten vanhemmat ottavat poliisin yhteyttä heti, jos he saavat tietoa kadonneista.

Poliisin tiedossa ei tällä hetkellä ole, että katoamiseen liittyisi rikosta.