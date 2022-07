Max Verstappen puolustaa kohauttanutta F1-legendaa – "Ei todellakaan mikään rasisti"

Kolminkertainen maailmanmestari Piquet on Verstappenin tyttöystävän Kelly Piquet'n isä. Piquet oli käyttänyt rasistista solvausta Hamiltonista viime vuonna haastattelussa, jonka sisältö on vastikään levinnyt julkisuuteen. Piquet sai lopulta porttikiellon F1-sarjan varikolle. Verstappen totesi torstaina Silverstonen radalla, että Piquet'n käyttämä termi ei ollut asiallinen.

– Se ei ollut oikein, vaikka ottaa huomion erilaiset kulttuurit ja asita, joita he sanoivat nuorempana ja pienempinä. Olkoot se opetuksena tulevaisuutta varten, että sitä sanaa ei käytetä, koska se on hyvin loukkaava ja varsinkin nykyaikana kerää paljon huomiota, Verstappen sanoi.

– Olen viettänyt jonkun verran aikaa Nelsonin kanssa, enemmän kuin keskiverto ihminen, ja hän ei todellakaan ole rasisti. Hän on oikeasti todella mukava ja rento tyyppi. Olen melko varma, että sanan voi tulkita kahdella eri tavalla kuten hänen tiedotteessaan. Se on kuitenkin mielestäni parempi, jos sitä ei käytetä, Verstappen totesi.

– Kun annat ihmisille porttikiellon, et auta tilannetta, et puhu asiasta. Sinun täytyy kommunikoida. Se on todella tärkeää, koska jos vain annat porttikiellon, se ei auta siihen, mitä yrität tehdä. Yrität opettaa ihmisiä. Sen vuoksi on parempi jutella, Verstappen totesi.