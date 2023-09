Red Bull -pomo puhui karseita – Lewis Hamilton reagoi voimakkaalla tavalla

Red Bull -kuski Pérez on MM-sarjassa toisena, mutta kaukana kolmatta maailmanmestaruuttaan ajavasta tallikaveristaan Max Verstappenista, jonka MM-johto meksikolaiseen on 145 pistettä.

Helmut Marko kommentoi äskettäin Pérezin suorituksia tyrmistyttävästi viittaamalla tämän etnisyyteen.

– Tiedämme, että hänellä on ongelmia aika-ajoissa. Hänen tasonsa vaihtelee, hän on eteläamerikkalainen, eikä hän ole niin keskittynyt päässään kuin Max tai Sebastian (Vettel), Marko sanoi Red Bullin ServusTV:ssä – joskin Pérez on meksikolaisena Etelä-Amerikan sijaan Pohjois-Amerikasta.

"Täysin mahdotonta hyväksyä"

Marko on pyytänyt Péreziltä anteeksi, mutta Mercedeksellä ajavan seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin mielestä se ei ole riittävästi, vaan "on tehtävä enemmän", jotta ympäristö olisi hyväksyvämpi.

– On täysin mahdotonta hyväksyä, mitä hän sanoi, Hamilton kertoi Sky Sportsille.

Epäkohtiin usein tarmokkaasti puuttuva Hamilton totesi, että vaikka formuloissakaan ei puheiden perusteella ole sijaa minkäänlaiselle syrjinnälle, ei tiedä hyvää jatkoon, kun johtavissa asemissa olevat henkilöt "esittävät tällaisia kommentteja".

– Minusta se vain korostaa sitä työtä, jota on vielä tehtävä. Taustalla on paljon ihmisiä, jotka todella yrittävät taistella tällaisia asioita vastaan, mutta on vaikea toimia, jos huipulla on ihmisiä, joiden ajattelutavat estävät meitä saamasta edistystä. En ole yllättynyt ollakseni rehellinen.

Hamiltonin arvion mukaan tiimit yleensä ilmaisevat, etteivät he tue tietynlaisia kommentteja.

– On siis mielenkiintoista, etteivät he ole tehneet tässä niin, mutta se ei ole minun tiimini eikä miten me toimimme tiiminä.

Red Bull kertoi Sky Sportsille, ettei se suvaitse Markon kommentteja ja että se painottaa, ettei rasismille tai ksenofobiaan eli vieraskammoon ole sijaa.

Pérez: Anteeksipyyntö oli tärkeintä

Pérezin mukaan hänellä ei ole ongelmia jatkaa työskentelyä Markon kanssa.

– Sain häneltä anteeksipyynnön, suoran anteeksipyynnön, joka oli minulle tärkeintä, hän sanoi.

Pérez vakuutti tuntevansa Markon ja tietävänsä, ettei tämä tarkoittanut kommenttiaan "sillä tavalla".

Marko sanoi haluavansa tehdä selväksi, ettei hän usko, että mistään maasta, rodusta tai etnisestä alkuperästä voidaan tehdä yleistyksiä.