F1-tähdelle hieno kunnianosoitus, saa nimensä komeaan joukkoon – "Tuntuu epätodelliselta"

Oscar Piastri
Oscar Piastri saa oman nimikkokatsomonsa Albert Parkin F1-radalle.
Julkaistu 58 minuuttia sitten

MTV URHEILU – STT

Formula ykkösten MM-sarjaa johtava McLarenin australialaiskuljettaja Oscar Piastri on saanut melkoisen kunnianosoituksen kotimaansa gp-radalta. 

Yksi Melbournen Albert Park -radan katsomoista nimetään hänen mukaansa, rata kertoi sivuillaan.

– Tuntuu epätodelliselta, että minulla on oma katsomo ensi vuoden Australian gp:ssä. En ikinä ajatellut tällaisen voivan tapahtua, mutta kiitokset kaikille jotka ovat tehneet tästä mahdollista. En malta odottaa Melbournen kisaa 2026, Melbournessa syntynyt ja kasvanut Piastri, 24, hehkuttaa.

Piastri-katsomo sijaitsee pääsuoralla, vastapäätä varikkosuoraa. Australian kuljettajasuuruuksista radalle ovat aiemmin saaneet nimetyt katsomot muun muassa Jack Brabham, Arthur Waite, Alan Jones, Daniel Ricciardo ja Mark Webber.

