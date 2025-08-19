F1-tähdelle hieno kunnianosoitus, saa nimensä komeaan joukkoon – "Tuntuu epätodelliselta"

Formula ykkösten MM-sarjaa johtava McLarenin australialaiskuljettaja Oscar Piastri on saanut melkoisen kunnianosoituksen kotimaansa gp-radalta.
Yksi Melbournen Albert Park -radan katsomoista nimetään hänen mukaansa, rata kertoi sivuillaan.
– Tuntuu epätodelliselta, että minulla on oma katsomo ensi vuoden Australian gp:ssä. En ikinä ajatellut tällaisen voivan tapahtua, mutta kiitokset kaikille jotka ovat tehneet tästä mahdollista. En malta odottaa Melbournen kisaa 2026, Melbournessa syntynyt ja kasvanut Piastri, 24, hehkuttaa.
Piastri-katsomo sijaitsee pääsuoralla, vastapäätä varikkosuoraa. Australian kuljettajasuuruuksista radalle ovat aiemmin saaneet nimetyt katsomot muun muassa Jack Brabham, Arthur Waite, Alan Jones, Daniel Ricciardo ja Mark Webber.