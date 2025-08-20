Max Verstappenilla erikoinen tapa tutustua uusiin ratoihin – ”Kävely on tylsää”

Hallitseva F1-mestari Max Verstappen paljasti erikoisen kikan, jolla hän yleensä tutustuu uusiin kilparatoihin.

Kuten kaikilta F1-kuljettajilta, myös Verstappenilta vaaditaan luonnollisesti paneutumista yksityiskohtiin, jotta hänellä olisi parhaat mahdollisuudet menestyä radalla.

Moottoriurheilussa yleisin tapa on niin sanotut track walkit, joissa tiimit ja kuskit tutustuvat rataan yksinkertaisesti kävelemällä. Ne antavat tiimeille ja kuljettajille tuntuman radan pintaan, jarrutusalueisiin ja muihin vastaaviin yksityiskohtiin.

Mutta Verstappen on löytänyt muita tapoja hankkia tietoa radoista, joita hän avasi Fordille tekemässään videossa.

– Jos tulisin uudelle radalle, ensimmäiseksi tietenkin katsoisin, mitä kaikkea mahdollisia onboard-videoita löytyy, hän kertoi juontajapari Chris Harrisille.

– Itse asiassa tykkään myös joskus katsoa Google Mapsia, jotta minulla on jokin mielikuva radasta päässäni. Silloin voin miettiä sitä jo vähän, Verstappen paljasti.

Verstappen kertoi, kuinka pelkkä hidas lämmittelykierros autolla kompensoi radan tutkimiseen jalan kulutetun energian.

– En enää koskaan tee ratakävelyä. Saatan tehdä sen vain, jos rata on täysin uusi.

– Mutta sanon aina, että lämmittelykierros on minun rataan tutustumiseni, koska ajat vähän hitaammin.

Samalla hollantilainen toteaa, ettei kävely ole hänen juttunsa.

– Rehellisesti sanottuna viiden tai seitsemän kilometrin kävely on tylsää. Mieluummin teen lämmittelykierrokseni hieman hitaammin, katselen ympärilleni ja totean, että ’tämä on ihan okei’.

F1 palaa kesätauolta elokuun lopussa. Seuraavaa rataa Verstappenin tuskin tarvitsee enää opetella, sillä vuorossa on Hollannin osakilpailu Zandvoortin radalla.