Max Verstappenilta karua puhetta

Formula ykkösissä Red Bullin puikossa ajava Max Verstappen latasi suoraan hollantilaismedioiden haastattelussa, että hänelle tuskin on lisää voittoja luvassa, mikäli auton vauhti jatkuu samanlaisena.

Verstappen on voittanut tällä kaudella Japanissa ja Imolassa, mutta muuten meno on ollut vaisua. Ennen kesätaukoa ajettu Unkarin GP oli erityisen murheellinen. Hollantilainen oli yhdeksäs ja tallitoveri Yuki Tsunoda 17:s. Jopa Red Bullin sisartallin Racing Bullsin Liam Lawson oli Verstappenin edellä.

Tiimipomo Laurent Mekies sanoi kisan jälkeen olevansa melko varma siitä, että Unkarin tilanne oli yksittäinen tapahtuma. Verstappen ei ole yhtä positiivinen. Hän ei usko enää yhteenkään voittoon.

– Ei, jos tilanne jatkuu samanlaisena. Niin se vain on. Se on selvä asia. Ei ole mitään, mitä voisin tehdä sille. Voisin tulla vihaiseksi, mutta se ei tee autoa nopeammaksi, Verstappen sanoi medioille Skyn mukaan.

Myös Red Bullin kausi kokonaisuudessaan on murheellinen. Vaikka Verstappen on kuljettajien MM-sarjassa kolmantena, on ero kärkikaksikkoon todella suuri. Valmistajien sarjassa Red Bull on vasta neljäntenä.

F1-kautta on jäljellä kymmenen osakilpailua. Red Bull -pomo Helmut Marko on vahvistanut, että tallilla on tiettyjä ratakohtaisia päivityksiä syksyn varalle. Seuraava osakilpailu on elokuun lopussa, jolloin ajetaan Verstappenin kotikisa Hollannin Zandvoortilla.