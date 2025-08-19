Läheiseltä ystävältä kovaa puhetta Mika Häkkisestä – "Hän oli raivostuttava"

Mika Häkkisen entinen F1-tallitoveri David Coulthard kertoi Motorsportin haastattelussa, että välillä hän ei voinut sietää suomalaista ja tämän olleen raivostuttava. Coulthard otti myös kantaa McLarenin nykykaksikko Lando Norrisiin ja Oscar Piastriin, jotka ajavat tällä kaudella maailmanmestaruudesta.

Kaksikko ajoi yhdessä McLarenilla kuuden kauden ajan vuosina 1996-2001. Tiimi saavutti tuolloin kaksi Häkkisen ajamaa maailmanmestaruutta ja yhden valmistajien MM-tittelin. Coulthard kertoi, että tiimitoverien välinen suhde on muuttunut vuosien varrella ja nykyään heillä on vain kunnioitusta toisilleen. Näin ei kuitenkaan aina ollut.

– Suhde on loistava. Raivo, turhautuneisuus, vihan tunne, mistä minulla tulee aina syyllinen olo, kun käytän viha-sanaa, koska se pitäisi tavallisesti jättää kaikista radikaaleimmille ihmisille. Oli kuitenkin hetkiä, jolloin en voinut sietää häntä. Hän oli raivostuttava. Ja oli myös hetkiä, jolloin hän ei voinut sietää minua, Coulthard kertoi.

– Se on niin kiehtovaa nähdä nyt, kun olemme aikuisia urheilun ulkopuolella ja jaamme jja muistelemme, että kuinka vaikeaa hänen oli työskennellä minun kanssani, koska, kuten näette, olen vain silkkaa iloa ja ilmestyn aina paikalle suklaiden ja ruusujen kera, ja kuinka vaikeaksi ja turhauttavaksi löysin hänet, Coulthard sanoi.

– Voin katsoa Mikaa silmiin, koska olemme käyneet yhdessä läpi tunteiden vuoristoradan ja tiedän, että minulla ei ole mitään. Minulla ei ole mitään piilotettavaa häneltä. Sama tilanne on hänellä. On vain kunnioitusta.

Tällä kaudella McLarenin osalta saattaa tunteet olla vieläkin kovemmin pinnassa, sillä tiimin kuljettajakaksikko taistelee kaikista tiukimmin maailmanmestaruudesta. Tiimi on antanut heidän taistella vapaasti keskenään. Coulthard uskoo, että Norrisin ja Piastrin välinen taistelu tulee kiehumaan yli.

– Olemme nähneet pieniä merkkejä siitä. Toinen heistä voittaa mestaruuden tällä kaudella ja se voi olla heidän ainoa mahdollisuutensa. Ensi vuoden McLaren ei ole välttämättä niin hyvä. Se on ensi vuonna täysin eri laji. Sitä kutsutaan vielä Formula ykkösiksi, mutta tämä voi olla heidän ainoa mahdollisuutensa, Coulthard totesi.

F1-kausi jatkuu 31. elokuuta ajettavalla Hollannin GP:llä.