Väite: Valtteri Bottakselle F1-sopimus

Valtteri Bottas ja F1-sarjaan ensi kaudella liittyvä Cadillac ovat tehneet sopimuksen kisakuljettajan paikasta, RacingNews365-sivusto uutisoi.

Median mukaan Cadillac esittelee Bottaksen, 35, uutena kuljettajanaan todennäköisesti ensi viikolla. Suomalaisen nimi on yhdistetty uuteen F1-talliin jo kuukausien ajan.

Bottas on toiminut kuluvalla kaudella Mercedeksen testi- ja varakuljettajana. RacingNews365:n mukaan on vielä epäselvää jättääkö Bottas kyseisen pestin Cadillac-esittelyn jälkeen.

Cadillacin toisen kisakuskin paikalle on spekuloitu muun muassa toista kokenutta F1-tekijää, meksikolaista Sergio Pereziä.