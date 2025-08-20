Urheilu
Väite: Valtteri Bottakselle F1-sopimus

Valtteri Bottas on ajanut F1-sarjassa 12 kautta. Ura saattaa saada jatkoa Cadillacilla. 2025 Kym Illman
Julkaistu 47 minuuttia sitten
Ossi Karvonen

Valtteri Bottas ja F1-sarjaan ensi kaudella liittyvä Cadillac ovat tehneet sopimuksen kisakuljettajan paikasta, RacingNews365-sivusto uutisoi

Median mukaan Cadillac esittelee Bottaksen, 35, uutena kuljettajanaan todennäköisesti ensi viikolla. Suomalaisen nimi on yhdistetty uuteen F1-talliin jo kuukausien ajan

Bottas on toiminut kuluvalla kaudella Mercedeksen testi- ja varakuljettajana. RacingNews365:n mukaan on vielä epäselvää jättääkö Bottas kyseisen pestin Cadillac-esittelyn jälkeen.

Cadillacin toisen kisakuskin paikalle on spekuloitu muun muassa toista kokenutta F1-tekijää, meksikolaista Sergio Pereziä

