Lewis Hamiltonilta viiltävä kuitti rasistisen solvauksen laukoneelle F1-legendalle

– Kyse on muustakin kuin kielestä. Näiden vanhanaikaisten ajattelutapojen on muututtava, eikä niillä ole sijaa urheilussamme. Olen ollut koko elämäni ajan näiden asenteiden ympäröimänä ja niiden kohteena. On ollut runsaasti aikaa oppia. On tullut aika toimia.