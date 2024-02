Max Verstappen povaa Lewis Hamiltonille ja Mercedekselle hankalia hetkiä – "Se on vähän outoa"

Alkuvuoden mehukkain F1-uutinen on ollut Lewis Hamiltonin siirtyminen Mercedekseltä Ferrarille kaudeksi 2025. Jymysiirto on herättänyt paljon keskustelua F1-piireissä ja monet ovat jo kertoneet mielipiteensä siirrosta.

– Loppujen lopuksi hänen siirtymisensä Ferrarille ei ole yllätys. Jos se on ollut tavoitteesi tai unelmasi lapsena, niin silloin sinä menet, eikö? Ei hänen siirtonsa Ferrarille ole oikeastaan shokeeraavaa, Verstappen toteaa Sky Sportsin mukaan .

– Vaikka sitä on saavuttanut paljon menestystä yhdessä tallina, sinua ei enää otetakaan kaikkeen mukaan. Varmastikin hänellä on hyvä suhde kaikkien kanssa, varsinkin Toton ( Wolff ). Mutta hän tietää, että jossain vaiheessa Toto sanoo hänelle varmasti, ettei valitettavasti voi ottaa häntä mukaan tiettyihin palavereihin, Verstappen pohtii.

– Se on normaalia F1:ssä. Se on luultavasti vähän outoa, mutta me kuljettajat olemme tarpeeksi ammattilaisia käsittelemään sen. Kyse ei ole siitä, että yhtäkkiä heistä tulee vihollisia, vaan tietyssä pisteessä tiettyjä asioita ei voi vain enää jakaa eteenpäin, Verstappen painottaa.