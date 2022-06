Lewis Hamilton murahti Bernie Ecclestonen ja Nelson Piquetin kohukommenteista – "Miksi annamme vanhoille jäärille puheenvuoroja?"

– He eivät edusta sitä suuntaa, mihin laji on menossa, ja mitä se on tänä päivänä. Syrjintä ei ole jotain, mitä meidän pitäisi priorisoida tai edistää. Nyt annamme näille henkilöille foorumin, jossa he voivat jakaa ihmisiä eri leireihin, Hamilton jatkoi.