"Tällä hetkellä järjestelmä on hirvittävän pirstaleinen" – näin Suomen mielenterveyskriisi ratkeaisi asiantuntijoiden mukaan

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun pyöreässä pöydässä on kuluneen hallituskauden aikana yritetty löytää ratkaisua yhteiskunnan mielenterveyskriisiin.

He molemmat pitävät tilanteeseen ainoana ratkaisuna sitä, että mielenterveyspalvelut toimisivat jatkossa portaittaisessa mallissa, jossa perusterveydenhuollossa arvioitaisiin, millaista hoitoa kukin mielenterveyspotilas kaipaa.

– Tällä hetkellä järjestelmä on hirvittävän pirstaleinen ja avun saanti ja sisältö riippuu paljolti siitä, mitä kautta ihminen on hakeutunut avun piiriin, sanoo Vera Gergov.

Resurssit raskaista hoitokeinoista kevyempiin

Gergov ja Saarni korostavat, että yhteiskunnassa on aika ottaa mielenterveyshäiriöt yhtä vakavasti kuin somaattiset häiriöt.

– Meillä on todella pitkä historia siitä, että on ajettu alas raskasta psykiatrista sairaalahoitoa, mutta sieltä jääneitä rahoja ja resursseja ei ole siirretty avohoitoon, mikä on osoittautunut todella hölmöksi, Saarni kertoo.