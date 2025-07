Jopa pienet alakoululaiset puhuvat ahdistuksestaan – itsetuhoisuuteen liittyvät nuorten chatin yhteydenotot yleistyneet

Itsetuhoisuuteen liittyvät yhteydenotot ovat tänä vuonna lisääntyneet Sekasin-chatissa, joka tarjoaa nuorille keskusteluapua. Asiasta kertoo STT:lle chattia ylläpitävän kollektiivin toiminnanjohtaja Johanna Virtanen.

Itsetuhoisuuteen liittyvät asiat ovat kesäkuun alun jälkeen nousseet toiseksi yleisimmäksi keskustelunaiheeksi. Pahaan oloon liittyviä on ollut neljännes keskusteluista ja itsetuhoisuuteen liittyviä noin 13 prosenttia.

Vuonna 2017 avatun palvelun keskustelumäärät ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Viime vuonna chatissa keskusteluja käytiin kaikkiaan yli 39 000. Tänä vuonna keskusteluja on kertynyt jo lähes 29 000.

Virtanen kertoo, että viime vuonna itsetuhoisuuteen liittyvistä keskusteluissa jouduttiin akuutin tilanteen takia soittamaan yhteensä 139 hätäpuhelua. Luku on tältä vuodelta jo ylitetty.

– Tilanne kesän aikana on ollut se, että noin joka toinen päivä soitetaan hätäpuhelu, Virtanen kertoo.

Mielenterveyden haasteet voivat vaivata etenkin kesäisin, kun arki ja hoitokontaktit voivat olla tauolla. Akuutteja tapauksia selvästi yleisempää on kuitenkin itsetuhoisuudesta puhuminen ja yhteydenotot itsetuhoisiin ajatuksiin liittyen.

– Ajatuksista on aina pitkä matka tekoihin. Ajatuksille pitää antaa tilaa ja niistä pitää saada jutella, Virtanen muistuttaa.

Yksilölliset syyt ja maailman tapahtumat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) tilastoissa itsetuhoisuuteen liittyvät yhteydenotot eivät ole erityisesti kasvaneet, MLL:n digitaalisen nuorisotyön asiantuntija Kaisa Önlen kertoo. Yleisimpiä yhteydenottojen aiheita ovat yksinäisyys, syömiseen liittyvät huolet ja seksuaalisuus.

Entistä nuoremmat lapset ovat kuitenkin alkaneet puhua psyykkisestä voinnistaan.

– Se on tullut myös pienten alakoululaisten puheeseen. He ovat huolissaan siitä, että ovatko he kunnossa ja ahdistaa. Önlen kertoo.

Sekasin-chatissa keskustelujen aiheeksi nousevat usein myös tapahtumat maailmalla ja politiikassa. Pahan olon syyt ovat kuitenkin usein yksilölliset, toiminnanjohtaja Virtanen kertoo. Itsetuhoisuus on vain yksi reaktio pahaan oloon.

Koronapandemian aiheuttama eristäytyneisyys ja nuorten kohtaama stressi ovat saaneet jatkumoa maailmanpolitiikasta ja kotitalouksien huonontuneesta taloustilanteesta.

– Tähän kohtaan kulminoituu viime vuosien tapahtumia, eikä tilanne ole rauhoittunut, Virtanen arvioi.

Sosiaalista mediaa pidetään silmällä

Kaksi noin 15-vuotiasta tyttöä kuoli lauantaina pudottuaan pysäköintitalon katolta Helsingin Jätkäsaaressa. Poliisi ei epäile asiaan liittyvän onnettomuutta tai rikosta, mutta tutkii sosiaalisen median keskusteluja saadakseen varmuuden siitä, liittyykö tapahtumiin ulkopuolisia henkilöitä tai yhteisöjä.

Tapahtumat eivät ole nousseet erityisesti esille Sekasin-chatissa yksittäisiä yhteydenottoja lukuun ottamatta. MLL:n lasten ja nuorten puhelimessa tapahtumista ei ole kuulunut juuri tällä hetkellä.

MLL:n Önlen ei kommentoi yksittäistapausta, vaan aihetta yleisellä tasolla. MLL:n vaaralliset somehaasteet -palvelu on koonnut tietoa lasten ja nuorten parissa leviävistä haitallisista ja vaarallisista trendeistä vuodesta 2023 alkaen. Tällä hetkellä trendaavia ovat muun muassa haasteet, joissa kiivetään korkean rakennuksen katolle tai hypätään parvekkeelta viereiseen puuhun.

Sosiaalisen median maailma ja trendit ovat pirstaloituneita. Voi olla vaikea puhua massakulttuurista tai ilmiöistä, jotka koskettaisivat kaikkia nuoria. Erityisen synkkiä tai suoraan itsensä tahalliseen vahingoittamiseen liittyviä sosiaalisen median haasteita tai trendejä ei tiettävästi ole liikkeellä, Önlen sanoo.

Täältä saa apua Keskusteluapua lapsille ja nuorille saa esimerkiksi seuraavilta tahoilta: – MLL:n lasten ja nuorten puhelin tai chat numerossa 116 111 kesällä joka päivä kello 17–20. – Sekasin-chat, keskusteluapua nuorille arkisin kello 9–24 ja la–su kello 15–24. – Poikien Puhelin numerossa 0800 948 84 ma–to kello 13–18 ja pe 13–16. – Netari-palvelussa voi jutella palvelun kesäloman aikaan Whatsapp-viestein nuorisotyöntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa ti–to kello 18–20. – Mieli ry:n kriisipuhelin ympäri vuorokauden 09 2525 0111. – Sosiaali- ja kriisipäivystys, oman hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksen numerosta. – Helsingin kaupungin kriisipäivystys joka päivä kellon ympäri numerossa 09 310 44222. – Hätänumeroon 112 soitetaan kiireellisissä hätätilanteissa, kun paikalle tarvitaan auttavia viranomaisia ja tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa.

