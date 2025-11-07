Mikä oli median suhde Sanna Mariniin tämän pääministeriaikana – ja miten se oikeastaan poikkesi hänen edeltäjistään? Politiikan toimittajat kertoivat näkemyksensä Huomenta Suomessa.
Sanna Marin arvostelee uudessa kirjassaan Toivo on tekoja median tapaa paisutella häntä koskevaa uutisointia pääministeriaikoinaan. Mieleen ovat jääneet esimerkiksi aamiaiskohu ja jauhojengi-bilevideo.
Huomenta Suomen juontaja Ivan Puopolo kysyi politiikan toimittajilta torstaina, menivätkö nämä Marinista tehdyt uutiset "överiksi".
– Kyllä minusta pikkuisen ehkä meni. Kun pääministeriä kohdellaan, niin tietysti joissakin asioissa myöskin median pitää katsoa peiliin, ettei tule sellaista lukkopurentaa johonkin yhteiseen asiaan, Heikki Vento vastaa.
– Kun tällaisia esitetään ja pidetään pitkään mediassa, niin kyllä silloin pitäisi myös näyttää kuva siitä savuavasta aseesta. Tässä jauhojengi-keskustelussa Marinin osalta sitä ei tullut, Vento lisää.