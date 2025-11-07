



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Marin-kohut menivät paikoin yli, Sipilää suojattiin medialta kuin "lapsikuningasta" – toimittajat arvioivat ministereiden kohtelun 10:28 Sanna Marin ja median arvet – miten Suomi kohtelee johtajiaan? Julkaistu 07.11.2025 06:30 Piia Turunen piia.turunen@mtv.fi Mikä oli median suhde Sanna Mariniin tämän pääministeriaikana – ja miten se oikeastaan poikkesi hänen edeltäjistään? Politiikan toimittajat kertoivat näkemyksensä Huomenta Suomessa. Sanna Marin arvostelee uudessa kirjassaan Toivo on tekoja median tapaa paisutella häntä koskevaa uutisointia pääministeriaikoinaan. Mieleen ovat jääneet esimerkiksi aamiaiskohu ja jauhojengi-bilevideo. Huomenta Suomen juontaja Ivan Puopolo kysyi politiikan toimittajilta torstaina, menivätkö nämä Marinista tehdyt uutiset "överiksi". – Kyllä minusta pikkuisen ehkä meni. Kun pääministeriä kohdellaan, niin tietysti joissakin asioissa myöskin median pitää katsoa peiliin, ettei tule sellaista lukkopurentaa johonkin yhteiseen asiaan, Heikki Vento vastaa. – Kun tällaisia esitetään ja pidetään pitkään mediassa, niin kyllä silloin pitäisi myös näyttää kuva siitä savuavasta aseesta. Tässä jauhojengi-keskustelussa Marinin osalta sitä ei tullut, Vento lisää.





Toisaalta Vento muistuttaa, että pääministeri on valtakunnan ykköspoliitikko ja julkisuus sen mukaista.

– Kun valtakunnan ykköspoliitikko oli presidentti, ainakin pääministeri Lipposeen asti, ykköspoliitikko pystyi hyvin hallitsemaan mediaa. Lue: vetäytymään julkisuudesta. Nyt tämä valtakunnan ykköspoliitikko on parlamentarisoitu, eli hän on pääministeri, Vento sanoo.

Kehitys on Venton mielestä demokratian kannalta myönteinen.

– Pääministeri on läpivalaistavissa koko ajan, ja siihen liittyy erityisesti Sanna Marinin tapauksessa myös se, että hän on itse tuonut uusia piirteitä pääministeristä ja omasta henkilöstään julkisuuteen.

Stubb "rento", Sipilä "lapsikuningas"

Politiikan toimittaja Riikka Uosukainen huomauttaa, että jo ennen Marinia pääministeri toisensa jälkeen on kokenut, että media on kohdellut heitä huonosti.

– Minun mielestäni tässä [Marinin saamassa] julkisuudessa ei ole huomattavaa eroa. Esimerkiksi Stubb ja Sipilä ovat olleet [pääministereinä] median hampaissa omine kohuineen, Uosukainen sanoo.

Vento näkee myös poliitikkojen avustajilla tärkeän roolin mediasuhteiden ylläpidossa ja siinä, kuinka paljon "päähenkilöstä annetaan medialle".

– Kyllä Sipilää jo oppositiojohtajana suojattiin aika paljon. Vaikutti kuin hän olisi joku lapsikuningas, toimittajat eivät päässeet 50 metrin päähän. Tämä jatkui myös pääministerikaudella, Vento sanoo.

Uosukainen kuvailee sekä Juha Sipilän että Alexander Stubbin nousseen pääministereiksi toivoa herättävinä "hurmaajina".

– Rento ulkoministeri ja rento uuden polven poliitikko Stubb. Ja sitten taas Sipilä, jossa oli jotakin ulkopuolisuutta, joka viehätti, Uosukainen sanoo.

– Ehkä politiikasta voi heidän perusteella sanoa – tämä on nyt vähän karkea yleistys –, että jos tulet hurmaajana, niin voit odottaa, että sinä kyllä putoat sieltä asemasta alas, Uosukainen päättää.

Miksi Paavo Lipponen pärjäsi pääministerinä mediassa niin hyvin – mutta epäonnistui presidentinvaaleissa? Entä mitä politiikan toimittajat sanovat Petteri Orpon johtajuudesta? Katso koko lähetys jutun alussa olevalta videolta.