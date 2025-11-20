



Kenen tarina jää kerrottavaksi Marinin "tuhlaajahallituksesta"? Tästä erikoisessa miljardikiistassa on kysymys 10:37 Katso videolta koko analyysi miljardien eurojen mittaluokan kiistasta. Julkaistu 22 minuuttia sitten Hanna Vaittinen hanna.vaittinen@mtv.fi Kuinka monta miljardia Marinin hallitus todella tuhlasi ja millä perusteella? Yhteiskuntatoimituksen päällikkö kertoo, miten VTV:n raportti muuttui kamppailuksi historiankirjoituksesta. Sanna Marinin (sd.) hallituksen menopäätöksistä on syntynyt erikoinen kiista, kun valtiovarainministeriön budjettipäällikkö kertoi Helsingin Sanomille eilisen Valtiotalouden tarkastusviraston (VTV) raportin liioitelleen menolisäyksiä. Kiistatonta on, että koronapandemian aikana Suomen valtion menoja lisättiin reippaasti. – Nyt kiista koskee sitä, miten pahasti mentiin liian pitkälle ja nimenomaan Marinin hallituksen päätöksillä, tiivistää MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen. VTV oli arvioinut Marinin hallituksen lisänneen menoja 40 miljardilla, kun taas valtiovarainministeriön mukaan kyse on noin 25 miljardista. – Tässähän on todella suuri ero, ja nyt monessa muussakin luvussa on miljardikaupalla eroja. Tulkintaeroja on muun muassa siinä, mitkä menoista olivat väliaikaisia ja mitkä pysyviä, ja mitkä lisäykset olivat sellaisia, että ne olisivat tapahtuneet Marinin hallituksen päätöksistä riippumatta, kuten indeksikorotukset.





Hallituskumppanit myönsivät rahankäytön menneen liian pitkälle

Marinin ja hänen hallituksensa poliittiset vastustajat ovat käyttäneet VTV:n raporttia todisteena siitä, etteivät menolisäykset olleet vastuullisia.

Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo (kok.) julisti, ettei samoja virheitä tule toistaa.

Loikkanen muistuttaa, että menolisäyksiä tehtiin eduskunnassa korona-aikaan sovussa, vaikka Orpo kumppaneineen oppositiossa olikin.

– Kaikki sopivat yhdessä esimerkiksi tutkimus- ja kehitysasioiden menojen lisäämisestä. Kaikki menolisäykset eivät olleet vain niin, että Marinin hallitus päätti ja kaikki muut vastustivat.

On myös poliittinen kysymys, pitääkö menolisäyksiä huonona asiana. Loikkasen mukaan on kuitenkin perusteltua sanoa, että menolisäyksissä mentiin liian pitkälle.

– Julkista rahaa laitettiin menemään enemmän kuin mitä koronan takia tai muutenkaan olisi ollut tarpeen tai järkevää.

Näin kommentoivat myös tuolloisten hallituspuolueiden edustajat MTV Uutisille keskiviikkona.

Kenen totuus jää elämään?

Mutta lisäykset tapahtuivat jo vuosia sitten, eli mitä merkitystä tällä on tavalliselle suomalaiselle?

– On totta, että julkisista menoista puhuessa miljardit heiluvat sinne sun tänne suht huolettomasti. Mutta on historian kirjoituksen ja politiikan kannalta tärkeää, että pyritään antamaan niin lähellä totuutta oleva kuva kuin mahdollista.

– Ja tietenkin puolueille tämä on iso kysymys, kun kamppaillaan siitä, millainen kertomus ja narratiivi jää elämään Marinin hallituksen ajasta – oliko se tuhlailijahallitus ja jos oli, kuinka pahasti se tuhlaili. Tässä käydään poliittista kamppailua siitä, kenen totuus ja kenen kertomus jää elämään.

