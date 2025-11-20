Kuinka monta miljardia Marinin hallitus todella tuhlasi ja millä perusteella? Yhteiskuntatoimituksen päällikkö kertoo, miten VTV:n raportti muuttui kamppailuksi historiankirjoituksesta.
Sanna Marinin (sd.) hallituksen menopäätöksistä on syntynyt erikoinen kiista, kun valtiovarainministeriön budjettipäällikkö kertoi Helsingin Sanomille eilisen Valtiotalouden tarkastusviraston (VTV) raportin liioitelleen menolisäyksiä.
Kiistatonta on, että koronapandemian aikana Suomen valtion menoja lisättiin reippaasti.
– Nyt kiista koskee sitä, miten pahasti mentiin liian pitkälle ja nimenomaan Marinin hallituksen päätöksillä, tiivistää MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen.
VTV oli arvioinut Marinin hallituksen lisänneen menoja 40 miljardilla, kun taas valtiovarainministeriön mukaan kyse on noin 25 miljardista.
– Tässähän on todella suuri ero, ja nyt monessa muussakin luvussa on miljardikaupalla eroja.
Tulkintaeroja on muun muassa siinä, mitkä menoista olivat väliaikaisia ja mitkä pysyviä, ja mitkä lisäykset olivat sellaisia, että ne olisivat tapahtuneet Marinin hallituksen päätöksistä riippumatta, kuten indeksikorotukset.