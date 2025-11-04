Vain harva pääministeri on selvinnyt ilman kohuja kaudestaan. Sanna Marinin tanssivideot ovat vain pieni osa siitä, mistä Suomessa on 2000-luvulla kohistu.
Lähes kaikkien 2000-luvun pääministereiden matkalle on mahtunut monia erilaisia kohuja.
Toistaiseksi suurin pääministerikohu saattoi olla tämän vuosituhannen ensimmäinen, keskustan Anneli Jäätteenmäkeä koskenut ”Irak-gate” vuonna 2003.
Jäätteenmäki oli nähnyt salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja ja hän syytti silloista pääministeri Paavo Lipposta (sd.) Suomen viemisestä mukaan Irakin sotaan.
Jäätteenmäki sanoi saaneensa fakseja yllättäen ja pyytämättä. Kun heräsi epäilyjä Jäätteenmäen valehtelusta, hän vastasi: "puhun niin totta kuin osaan".
Jäätteenmäki joutui eroamaan pääministerin tehtävästä alle 70 päivän jälkeen. Jäätteenmäelle salaisia tietoja vuotanut tasavallan presidentin neuvonantaja Martti Manninen erotettiin tehtävästään.
Vanhasen yksityiselämä esillä
Jäätteenmäen seuraaja Matti Vanhanen (kesk.) joutui pääministerinä (2003–2010) useammankin kohun keskelle.
Nuorisosäätiön vaalirahoituskohu heitti varjoa usean keskustalaisen poliitikon ylle sidonnaisuuksista, ja myös Vanhanen sai kertoa yhteyksistään moneen kertaan.
Yleisradion uutisoinnin pohjalta keskusteltua käytiin myös siitä, oliko Vanhanen saanut tuppeensahattua lautaa sopimattomasti rakennusyritykseltä.
Vanhaselle ikävimmät kohut liittyivät kuitenkin hänen yksityiselämäänsä. Vuonna 2005 tapahtuneen avioeron jälkeen Vanhasen seurustelusuhteita käsiteltiin laajasti mediassa.
Susan Ruusunen (entinen Kuronen) kirjoitti seurustelusuhteen päätyttyä paljastuskirjan "Pääministerin morsian".
Korkein oikeus tuomitsi vuonna 2010 Ruususen ja kirjan kustantajan sakkoihin yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä.
Katainen selvisi vähällä
Kokoomuksen Jyrki Katainen selvisi pääministeri-ajastaan (2011–2014) melko vähäisin kohuin, jos vertailukohdaksi otetaan Jäätteenmäki tai Vanhanen.
Kataisen aikana pientä kohua herätti se, kun valtioneuvoston kanslia tilasi professori Pekka Himaselta 700 000 euroa maksavan kansainvälisen tutkimuksen ilman kilpailutusta.
Katainen sai kritiikkiä EU:n talouskriisin hoitamisesta ja Kreikan saamista taloudellisista tukipaketeista. Taustalla vaikutti tosin se, että Katainen johti hallitusta, jossa oli puolueita niin vasemmalta kuin oikealta. Yhteisen linjan löytäminen oli välillä vaikeata.
Stubb ja shortsit
Nykyinen tasavallan presidentti Alexander Stubb toimi lyhyen aikaa pääministerinä, kun Jyrki Katainen päätti luopua kokoomuksen puheenjohtajuudesta ja siten myös pääministerin paikalta.
Stubb ei suurta kohua ehtinyt aiheuttaa, mutta hänen esiintymistään shortseissa Duudsonien ihmistikkataulussa arvosteltiin. Joillekin heräsi huoli pääministerille sopimattomasta pukeutumisesta ja tempauksesta.
Myöhemmin Stubb loi valtiovarainministerinä lentävän lauseen "sori siitä", kun hän muisti prosenttilukuja perusteellisen väärin.
Sipilä ja Terrafame-pipo
Keskustan Juha Sipilän yhteyksistä yritysmaailmaan syntyi kohua hänen pääministerikaudellaan (2015–2019).
Erityisesti kaivosyhtiö Terrafame-yhteydet olivat esillä, kun heräsi epäilyjä, että Sipilä voisi olla esteellinen hallituksen Terrafame-päätöksiin. Esteellisyyttä ei ollut.
Esteellisyyspohdintojen taustalla oli muun muassa se, että Sipilän sukulaisten yritys sai tilauksen Terrafamelta.
Kohua ei laimentanut se, että Sipilä esiintyi tv-haastattelussa lainaksi saamassaan Terrafame-pipossa.
Terrafame-kohu laajeni myös Yleisradion puolelle, kun julkisuuteen esitettiin väitteitä siitä, että Sipilä olisi onnistunut vaikuttamaan Ylen uutisoitiin.
Pientä kohua aiheutti myös se, kun Sipilä lupasi oman kotinsa turvapaikanhakijoille, joita Suomeen tuli tuhansittain 2015–2016. Uutinen tästä levisi myös maailmalla.
Rinne lähti Posti-kohun seurauksena
Pääministeriksi vuonna 2019 noussut SDP:n Antti Rinne joutui lähtemään niin sanotun Posti-kohun seurauksena.
Postissa oli meneillään vaikea työehtokiista, johon Rinne sekaantui syystä tai toisesta. Rinteen viestintää syytettiin epäselväksi ja hallituskumppani keskusta menetti luottamuksen Rinteeseen.
SDP:ssä tulkittiin, että keskusta halusi kostaa Anneli Jäätteenmäen kohtelun vuonna 2003.
Marin ja bilekohut
Rinteen tilalle nousi Sanna Marin (sd.), jonka juhlimiseen ja yksityiselämään liittyviä kohuja on käsitelty taas Marinin uuden kirjan myötä.