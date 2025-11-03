Entinen pääministeri Sanna Marin kertoo muistelmissaan järkyttyneensä, kun presidentti Sauli Niinistö suhtautui Marinin mielestä nihkeästi ehdotukseen NATO-jäsenyyskeskustelun aloittamisesta. Niinistö puolestaan sanoo MTV:n uutisille, ettei muista käyneensä kyseistä keskustelua Marinin kanssa.

Entinen pääministeri Sanna Marin kertoo huomenna julkaistavissa muistelmissaan, että hän kääntyi Nato-jäsenyyden vastustajasta kannattajaksi jo vuosi ennen Ukrainan sotaa.



Tosin Marin totesi julkisuudessa vielä sodan kynnyksellä, että Suomi ei liity Natoon hänen vahtivuorollaan. Tätä lausuntoa ei kirjassa käsitellä.



Marin sen sijaan sanoo järkyttyneensä sanattomaksi, kun presidentti Sauli Niinistö Marinin mielestä torjui hänen ehdotuksensa NATO-keskustelun aloittamisesta valtiojohdon piirissä. Marinin mukaan Niinistö sanoi Nato-keskustelun olevan eduskunnan tehtävä.

Niinistö totesi tänään MTV:n uutisille, ettei muista, että Marinin kuvaamaan keskustelua olisi käyty.

Niinistö sanoi samaa myös omien muistelmiensa julkistamistilaisuuden yhteydessä pari viikkoa sitten.



– Kukaan poliittinen päättäjä ei ehdottanut Natoon liittymistä, ainakaan ennen kuin se oli sitten kaikille selvä. Itse asiassa minä taisin avata tämän ja avasinkin TP-UTVAssa 28. helmikuuta toteamalla, että Suomen liittoutumattomuus tulee nyt käsittelyyn, Niinistö kertoi tuolloin.